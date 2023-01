Bis zu 36 neue Windräder in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Windenergie soll ausgebaut werden. © Marcus Brandt/dpa

In Twistringen könnten bis zu 36 neue Windräder entstehen. Firmen wollen neue Windparks in Rüssen, Marhorst und Abbenhausen errichten.

Twistringen – Was Windkraft angeht, will und muss die Stadt Twistringen noch eine ordentliche Schippe draufpacken. Die derzeit ausgewiesenen Sondergebiete für Windenergie in Borwede, Üssinghausen, Scharrendorf, Natenstedt und Rüssen fassen zusammengerechnet 313 Hektar. Bald könnten durch neue Gebiete rund 600 Hektar hinzukommen. Die Stadt würde die Flächen für Windenergie also fast verdreifachen. Bis zu 36 neue Windräder könnten entstehen.

Auf einer Fläche in Abbenhausen, angrenzend an die Stadt Bassum und die Gemeinde Beckeln, möchte die Firma wpd onshore auf 150 Hektar einen Windpark mit bis zu acht Windrädern bauen. Das von der Firma ins Auge gefasste Areal umschließt wiederum eine Fläche von 88 Hektar, auf denen die Windpark Abbenhausen GmbH und Co. KG bis zu fünf Windkraftanlagen errichten will. Beide Firmen haben ihren Sitz in Bremen.

In Altenmarhorst, nordwestlich des Ortes, beabsichtigt die Westwind Projektierungs GmbH&Co.KG aus Kirchdorf bis zu 19 neue Anlagen aufzustellen, auf einer Fläche von 347 Hektar. In Rüssen – an der Grenze zur Samtgemeinde Barnstorf – geht es hingegen nur um 18 Hektar und vier Anlagen. Dort möchte die Firma Schierloh Engineering aus Bruchhausen-Vilsen tätig werden.

Die Bedingungen für Windenergie haben sich geändert

All diese Flächen sind abgeleitet aus Twistringens Standortkonzept für Windenergie aus dem Jahr 2013. Jene in Altenmarhorst und Abbenhausen waren damals als „nachrangig geeignet“ eingestuft. Das hing mit Bedingungen zusammen, die heute nicht mehr gelten. Die Rechtslage hat sich seitdem geändert, so gilt zum Beispiel der Schwarzstorch nicht mehr als kollisionsgefährdete Tierart. Bei der Fläche in Rüssen hakte es seinerzeit an dem damals geltenden Mindestabstand von drei Kilometern zwischen Windparks.

Um ein paar Hektar weichen die Flächen, die nun wieder in den Fokus rücken, von denen ab, die im 2013 erstellten Konzept dargestellt sind. Angesichts der Energiekrise hat die Bundesregierung jedoch diverse Änderungen und Gesetzespakete verabschiedet, die eine zusätzliche Ausweisung von Flächen ermöglichen, ohne die Gesamtplanung wieder komplett aufreißen zu müssen.

Sollte die Stadt Twistringen nichts machen und sich auf ihren 313 Hektar an bestehenden Sondergebieten für Windenergie ausruhen, könnte sie sich angreifbar machen.

Rotor-in und Rotor-out: Wie viel Windenergie ist laut Wind-an-Land-Gesetz genug?

Die 313 Hektar machen rund 2,7 Prozent der Gesamtfläche der Stadt aus. Diese Berechnung basiert allerdings auf einer Rotor-in-Planung. Das bedeutet, dass auch die Rotorblätter der Windräder innerhalb der ausgewiesenen Fläche Platz finden müssen.

Am 1. Februar tritt das „Wind-an-Land-Gesetz“ des Bundes in Kraft, das den Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich schneller voranbringen soll. Dieses Gesetz schreibt unter anderem vor, dass bis 2032 für Windräder zwei Prozent der Fläche in Deutschland ausgewiesen werden müssen. Umgelegt auf Niedersachsen bedeutet das: Kommunen müssen mindestens 2,2 Prozent ihrer Flächen für Windenergie zur Verfügung stellen. Dabei geht der Bund jedoch von einer Rotor-out-Planung aus. Dabei können die Rotorblätter aus den Windkraftgebieten herausragen.

Legt man diesen Maßstab zugrunde, hat Twistringen plötzlich nur etwa die Hälfte des Solls erfüllt. Dies schilderte Twistringens Stadtplaner Christian Gelhaus am Dienstagabend bei der Sitzung des Twistringer Bauausschusses.

Bei der Windenergie besteht Handlungsbedarf in Twistringen

„Das heißt, wir haben einen Handlungsbedarf. Wir sind aufgefordert, etwas zu tun“, verdeutlichte Bernhard Kunst (CDU). Jetzt habe die Stadt noch Planungshoheit. „Es gibt auch andere Szenarien, wo wir alle Flächen, die angefragt werden, auch zur Verfügung stellen müssen.“

Sylvia Holste-Hagen von den Grünen hob die Bedeutung von Bürgerbeteiligungen hervor. „Die Leute, die draufgucken, die sollten davon profitieren.“

Der Meinung war auch Andreas Beuke (CDU). Er habe mit vielen Bürgern geredet. Allen sei wichtig gewesen, dass die Windräder sie nicht durch Schattenwurf oder Lärm beeinträchtigen – grundsätzlich hätten sie die Windenergie jedoch nicht infrage gestellt. „Wir dürfen nicht vergessen, dass das für die Stadt auch eine finanzielle Nummer ist“, führte Beuke mit Blick auf eine mögliche finanzielle Abgabe von Anlagenbetreibern an die Kommune aus.

Wärmepumpen und Elektromobilität erhöhen Strombedarf

„Dass wir die Windenergie ausbauen müssen, das ist inzwischen glaube ich jedem klar“, meinte Kunst. „Wie viele Wärmepumpen sind in den letzten Monaten gebaut worden ... Die brauchen alle Strom. Die Elektromobilität kommt noch hinzu. Von daher sind wir gut beraten, dafür zu sorgen, dass wir auch unseren Beitrag leisten.“

Kritisch äußerte sich Udo Helms (FWG): „Wir können so viel Windräder aufbauen, dass wir gar nicht mehr durchgucken können. Wichtig ist doch die Abnahme. Wo bleibt der Strom?“ Bei Technologien wie der Speicherung in Form von Wasserstoff, „hinken wir doch überall hinterher“. Die Windräder stünden teilweise tagelang aufgrund von Netzengpässen still. Außerdem sei der Lärm von Windkraftanlagen nicht zu unterschätzen.

Letztlich stimmte der Ausschuss einstimmig dafür, die Flächen in Abbenhausen, Altenmarhorst und Rüssen im Flächennutzungsplan als Sondergebiete für Windenergie darzustellen. Außerdem soll die Verwaltung mit den Betreiberfirmen die Planungen weiter vorantreiben und unter anderem über einen Vertrag zur finanziellen Beteiligung der Kommune an Windenergieanlagen verhandeln. Die Entscheidung des Bauausschusses dient als Empfehlung für den Verwaltungsausschuss, der den finalen Beschluss fasst.