Bildung, Musik und Feste an der Beeke

Heiligenloh - Am Fachwerk hängt das neue Logo, vor der Eingangstür steht eine Willkommensbank, auf drei Etagen fällt der Blick auf neue Schränke, Geschirr oder auch bunte Sitzkissen. Die Heiligenloher Henckemühle an der Beeke – einst beliebter Jugendtreff und vor Jahren in den Dornröschenschlaf gefallen – mausert sich inzwischen zum kleinen Kulturhaus. Der neue Vereinsvorstand hat sich einiges für 2019 vorgenommen – vom Mühlen- und Kürbisfest bis zu Tagungen und Bewerbungstrainings.

Das Programm sei noch bescheiden, aber der Vorstand habe seit dem vergangenen Jahr zunächst reichlich mit Formalitäten zu tun gehabt, erklärt Vorsitzende Tina Lehmkuhl. Erst seit März ist der Vorstand des mehr als 30 Mitglieder starken Vereins komplett und offiziell im Amt: Neben Lehmkuhl ist Christian Abraham zweiter Vorsitzender, Katrin Stauber Schriftführerin und Uwe Wachendorf Kassenwart. Mitglieder zahlen zehn Euro Beitrag im Jahr.

Vor Kurzem hat die Volksbank Vechta das kleine Kulturhaus finanziell unterstützt. Für 1000 Euro aus Gewinnsparzweckerlösen konnte der Vorstand der Henckemühle neben einer Sitzbank, Tassen und Gläsern sowie weiteren Stauräumen auch einen Rasenmäher und einen Staubsauger anschaffen.

Darüber ist Tina Lehmkuhl ganz froh. Sie hat in der Anfangszeit so manches Gerät von zu Hause mitgebracht. Nun sei die Unterhaltung der Räume leichter geworden.

„Der Verein ist auf uns zugekommen. Und er bringt ja auch mehr Leben in die Mühle“, betont Henning Martens, Voba-Filialleiter in Heiligenloh. Da habe einiges für den weiteren Betrieb der Henckemühle gefehlt. Nun sei man an der Beeke besser ausgestattet, so Martens. „Wir unterstützen gerne das ortsbildprägende Gebäude.“ Diese Entwicklung sei letztlich auch möglich geworden, weil sich der Vereinsvorstand neu aufgestellt habe, betont Martens.

Inzwischen ist die Henckemühle auch mit dem neuen Twistringer Kulturkreis „Kurt“ und der Volkshochschule vernetzt. Lehmkuhl berichtet: Ein Jugend-Zeltlager-Organisator aus Eydelstedt habe sich schon gemeldet und angefragt, ob er im Verein mitmachen könnte. „Für den Herbst planen wir ein Kürbisfest“, erzählt die Vorsitzende weiter.

Bereits für den 1. Juni sei ein Mühlenfest mit Grillen angesagt, ab 19.30 Uhr als lockerer öffentlicher Treff bei Bratwurst und Getränken. Im August werde der Mühlenverein auf dem ersten Twistringer Kinderfest präsent sein.

Die Flüchtlingsinitiative in Twistringen (FiT) will sich demnächst zur Sitzung in der Mühle treffen. Lehmkuhls Vorstellungen einer weiteren Belebung der Einrichtung gehen auch hin zu Angeboten für Unternehmen, etwa im personellen Bereich. Firmen könnten an der Beeke tagen, im kleinen Rahmen, sich mit ihrem Personal in die reizvolle Natur zurückziehen – abseits des Alltags.

Der Vorstand denkt auch an Sprachkurse und Fortbildungen. Im Herbst bietet die VHS ein Bewerbungstraining an. Dafür sollen noch Computer angeschafft werden. „Ich würde mich auch freuen, wenn mal mehr junge Leute kommen“, wünscht sich Tina Lehmkuhl. Der Verein sei auf Spenden angewiesen und wünsche sich mehr Mitglieder.

Für 2020 wird eine Musikkonzert-Reihe überlegt, außerdem kulturhistorische und Waldführungen sowie besondere Angebote für Kinder im Gespräch. Über den Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) wird zurzeit auch an einer neuen Internetseite für Heiligenloh gearbeitet.