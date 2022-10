Bift: Neun Ideen für Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Digital: Bift-Mitglieder können im Frühjahr online für ihre Lieblings-Projekte abstimmen. © Schmidt

Die neue Bürgerinitiative für Twistringen sammelt Geld für freiwillige Projekte, die Twistringer Bürger und Vereine in Zukunft gerne umsetzen würden. Die Kreiszeitung stellt die Projekte vor.

Twistringen – Oft hapert’s am Geld. Für freiwillige Projekte fehlt oft der finanzielle Spielraum. An der Stelle setzt das Konzept der neuen Bürgerinitiative für Twistringen (Bift) an: Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden sammelt die Initiative Geld, das sie einmal im Jahr zu 100 Prozent an die Stadt Twistringen überträgt, die damit Bürgerprojekte unterstützt. Bis Ende September konnten Bürger oder Vereine Ideen für solche Projekte einreichen. Welche Projekte die Bift letztlich unterstützt, entscheiden die Mitglieder im Frühjahr per Abstimmung. Zur Auswahl stehen:

Notrufnummern

Der Seniorenbeirat Twistringen möchte Rastplätze, Bushaltestellen und Bänke mit Plaketten mit Nummern versehen. Im Falle eines Notrufs kann die jeweilige Nummer dann angegeben werden, um den Standort zu lokalisieren – und der Rettungsdienst weiß genau, wohin er muss. Angedacht sind rund 250 Schilder. Kostenschätzung: 1500 Euro.

Damit der Rettungsdienst im Notfall schnell vor Ort ist: Der Seniorenbeirat möchte ein Nummern-System auf Bänken und an Haltestellen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Soccer-Court

Dem Fußball-Freundeskreis des SC Twistringen schwebt gemeinsam mit der Sparte Fußball des SCT ein Soccer-Court (von einem Bandensystem eingegrenztes Spielfeld) vor. „Ziel soll es sein, allen Zielgruppen ein ganzjähriges Angebot an Bewegungssport unter freiem Himmel zu bieten“, heißt es in der Projektbeschreibung. So sollen die regelmäßigen Ausfälle, über die Wintermonate hinweg, reduziert und das bereits vorhandene Angebot ausgebaut werden. Beispielsweise könnten auch Schulen dort Sport treiben, unabhängig von der Witterung und Hallenzeiten.

Kicken? Könnte künftig nicht nur zwischen normalem Toren, sondern auch in einem „Soccer-Court“ beim SC Twistringen möglich sein. © Schmidt

Der Soccer-Court soll auf dem Sportplatz des SCT entstehen, rechts neben der Tribüne. Kostenschätzung: circa 18 000 Euro. Vorbereitende Arbeiten würde der SCT in Eigenleistung erbringen.

Kinderturnen

Der Sportverein Mörsen Scharrendorf hofft auf finanzielle Unterstützung für Neuanschaffungen in der Sparte Kinderturnen. Diese umfasst das Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Bodenturnen, Gerätturnen und Tanzen. „In diesen fünf Bereichen betreuen wir circa 200 Turnkinder“, führt der Sportverein in der Projektbeschreibung aus. „200 tolle Kinder, die in den letzten zwei Jahren, wegen Corona, in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung sehr eingeschränkt waren und leider noch sind.“ Die Folgen seien vielschichtig – zum Beispiel motorische Einschränkungen, Übergewicht oder Aggression.

„Die Kinder haben viel nachzuholen, wir Trainer stehen daher vor einer großen Herausforderung. Dieser Herausforderung stellen wir uns aber gerne.“ Der Verein will die Kinder mit der bestmöglichen Ausstattung besonders motivieren. Daher wünscht er sich eine Rollenrutschbahn, neue Turnanzüge, einen Salto-Gurt und einheitliche Tanzoutfits. Die Kosten für all das: rund 4 600 Euro.

FIT: Kindernachmittage

Die Flüchtlingsinitiative Twistringen (FIT) bietet in den Frühlings- und Sommermonaten immer mittwochs Fahrradtouren für Kinder im Alter von etwa 7 bis 13 Jahren an. „Es kommen viele Kinder, die allerdings zu kleine, zu große oder auch kaputte Fahrräder dabei haben“, berichtet die FIT. „Es wäre schön, wenn wir einige gebrauchte Fahrräder kaufen beziehungsweise kaputte Fahrräder von einem Ehrenamtlichen reparieren lassen könnten.“ Dafür würden nur Materialkosten anfallen, keine Lohnkosten. Die FIT fände es zudem wünschenswert, einige gebrauchte Fahrradhelme anzuschaffen. Außerdem will sie zukünftig einmal wöchentlich einen Spielenachmittag anbieten – dazu benötigt sie einige Gesellschaftsspiele. Kostenschätzung: insgesamt circa 2000 Euro.

Trauerangebot

Der Hospizdienst Twistringen des Malteser Hilfsdienstes möchte in Twistringen ein Trauerangebot für Kinder und Jugendliche etablieren (wir berichteten). Die Gesamtfinanzierungssumme beträgt circa 11 000 Euro, wobei 4 000 Euro über eine Förderung einer Stiftung gedeckt werden können.

Kinder-Bereich Ziegelei

Auch die Freunde der Alten Ziegelei haben eine Idee für ein Bürgerprojekt: „Wir möchten gerne das Angebot in der Ziegelei ausbauen und für Kinder einen gesonderten Ort schaffen“, beschreiben sie ihre Gedanken. Den Kindern soll in einem Kreativ-Bereich die Möglichkeit gegeben werden, an verschiedenen Stationen – zum Beispiel Basteln, Rollenspiele, Klangerlebnisse, Wasserspiele und vielem mehr – Ideen frei auszuleben.

Gesamtfinanzierungssumme: rund 4 000 Euro, wobei 2 500 Euro eigenfinanziert werden.

Mülleimer Friedhof

Zur Vermeidung von herumfliegendem Müll wünschen sich die Nachbarn des Parks zwischen den Friedhöfen einen Mülleimer neben der Parkbank am Weg von der Friedhofshalle zum evangelischen Friedhof. Mit geschätzten Kosten von etwa 200 Euro ein vergleichsweise günstiges Projekt.

Kyujutsu

Das Budo-Shin-Dojo möchte wie berichtet ein Outdoor-Leistungszentrum aufbauen, um Kyujutsu-Bogenschützen zusätzliche Möglichkeiten zu bieten, ihre Fähigkeiten im Bogenschießen auszubauen und zu messen. Konkret brauchen die Budo-Sportler Outdoor-Matos, an die Zielscheiben gehängt werden. Außerdem möchten sie 3D-Tiere für die Disziplin „Animal Shoot“ kaufen. Die Kosten betragen 6 500 Euro, wobei 1 500 Euro eigenfinanziert werden.

Ivy’s Song

Gemeinsam mit dem Kulturverein Kurt planen die Herzblut-Hobby-Musiker Kristi Heinz und Sven Stoppelberg ein großes Projekt, das die ganze Stadt Twistringen und vor allem die Kinder mit einbeziehen soll. Das Projekt soll sich um das Lied „Never Give Up, Never Give In!“ der jungen Ivy drehen. In der Projektbeschreibung heißt es: „Das Lied steht gegen Mobbing, Intoleranz und ungerechte Behandlung und fördert die Inklusion und Diversität der Menschen.“

Geplant sind unter anderem ein Workshop für Kinder rund um das Thema Mobbing und Selbstbehauptung, ein Kinderchor-Projekt samt professioneller Musikaufnahme, ein Videodreh mit zahlreichen Statistenrollen für Jung und Alt, die Beteiligung von Schul-AGs und eine Release-Party. Die Gesamtfinanzierungssumme beträgt rund 18 000 Euro, wobei circa 8 500 Euro über Spenden finanziert werden.

