„Nie war es einfacher, Geld zu bekommen“: Die Bürgerinitiative Bift im Interview

Auf der Homepage der Bift – oder im Bürger-Service – können Vereine und Personen Bürgerprojekte einreichen. © Privat

Die neu gegründete Bürgerinitiative für Twistringen, kurz Bift, sammelt Geld durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Dieses Geld überträgt die Bift einmal im Jahr zu 100 Prozent an die Stadt Twistringen, die damit Bürgerprojekte unterstützt. Langsam tickt die Uhr: Der zweite Vorsitzende und Initiator der Bift, Volker Behrens, macht im Interview darauf aufmerksam, dass es nur noch bis zum 30. September möglich ist, Ideen für Bürgerprojekte einzureichen. Außerdem spricht er über Pläne und Ziele der Bift. Die Fragen stellte Katharina Schmidt.

Herr Behrens, die Bift hat schon rund 200 Mitglieder. Ein guter Start, oder?

Das ist ein super Start! Vor allem: Wir müssen die Menschen gar nicht erst großartig überzeugen, bei der Bift mitzumachen. Viele kommen gezielt auf uns zu. Es ist eine unfassbar positive Grundstimmung der Idee gegenüber.

Die Auftaktveranstaltung der Bift auf dem Centralplatz war ein Erfolg. Wie geht es weiter?

Wir werden jetzt gezielt die Twistringer Unternehmen ansprechen, um sie als Dauerförderer zu gewinnen. Im Anschluss daran werden wir uns auch noch mal direkt an die Vereine in Twistringen wenden und erklären, was wir machen. Wir sind keine Konkurrenz zu anderen Vereinen, auch nicht zu den Fördervereinen, sondern bieten eine zusätzliche Fördermöglichkeit.

Der 30. September ist der Stichtag für die Förderung im kommenden Jahr...

Genau. Das heißt: Wer eine Idee für ein Bürgerprojekt hat – also wer zum Beispiel einen Spielplatz schöner machen, seinen Verein unterstützen oder ein Kinder- oder Seniorenprojekt aufziehen will – muss das bis zum 30. September einreichen.

... und wie geht das?

Das Formular für Bürgerprojekte, auch Projektformular genannt, das im Rathaus im Bürger-Service ausliegt oder über unserer Homepage als Download bereitsteht, ausfüllen, und online oder halt im Bürger-Service abgeben. So einfach ist das!

Wie viele Bürgerprojekte sind bisher eingegangen?

Bisher sind zwei Projekte eingereicht worden. Das eine stammt von der Budo-Sparte des SCT, da geht es darum, Outdoor-Trainingsgeräte anzuschaffen. Und dann weiß ich, dass es noch ein Videoprojekt geben wird. Insgesamt gibt es also noch Luft für weitere Bürgerprojekte.

Fördert die Bift auch Projekte, die nicht als Bürgerprojekte eingereicht wurden?

Nur Zwei Projekte werden ohne Abstimmung gefördert: das Kindersommerfest des Kulturvereins Kurt und die Anschaffung neuer Vitrinen für das Strohmuseum. Das haben wir von der Bift von vornherein beschlossen, um mit der aktiven Förderung nicht bis zur ersten Abstimmung im kommenden Frühjahr zu warten. Aber ab jetzt wird es eine Förderung nur noch für eingereichte Bürgerprojekte geben können.

Kann jeder eine Idee für ein Bürgerprojekt einreichen?

Es kann jeder Bürger etwas einreichen, aber auch Vereine – und wie gesagt auch Fördervereine. Die Projekte werden als erstes von der Stadt dahingehend beurteilt, ob sie umsetzbar sind. Und: Es wird geguckt, ob sie überhaupt gewünscht sind. Wenn jemand im Naturschutzgebiet ein Göpel bauen will für Partyveranstaltungen, wird das sicherlich erstmal mit der Ortschaft abgeklärt werden müssen. Außerdem sollte möglichst vielen der Zugang zu den Projekten freistehen. Unser erster Vorsitzender ist Jens Bley, der gleichzeitig Bürgermeister ist. Er stellt so die Schnittstelle zu diesem städtischen Prozess dar. Nach der ersten Beurteilung durch die Stadt gehen alle Bürgerprojekte in die Abstimmung. Ausschließlich die Mitglieder der Bift entscheiden dann, welche gefördert werden sollen.

Ist sichergestellt, dass das gesammelte Geld nicht im Rathaus für allgemeine städtische Pflichtaufgaben verwendet wird?Das immer so eine Kernfrage. Natürlich spendet man nicht der Stadt Geld. Die Gelder der Bift dürfen per Satzung nicht für städtische Pflichtaufgaben verwendet werden, also weder für Ordnung, Sicherheit, die Organisation des Rathauses noch für die Schaffung irgendwelcher Stellen. Das ist ausgeschlossen.

Volker Behrens hatte die Idee für die Bift. © Schmidt

Die Abstimmung soll einmal im Jahr digital ablaufen. Wieso geht die Bift so digitalisiert an den Start?

Das ist ganz einfach: Um die Arbeit möglichst gering zu halten und die Leute sehr einfach zu erreichen. Jeder kann sehr einfach über die Homepage Mitglied werden, seine Mitgliedschaft kündigen, Einzelspenden abwickeln, seinen Spendenstatus einsehen und während des Abstimmungszeitraumes mitentscheiden. Auch die Einladung zur Jahreshauptversammlung erfolgt alle zwei Jahre digital. Im Grunde genommen steht dahinter die Idee einer sehr schlanken Verwaltung, für die man sehr wenig Ressourcen braucht in Form von Manpower, aber auch in Form von Euro. Wir haben ja einen sehr geringen Mindestbeitrag von 10 Euro im Jahr, der soll sich nicht durch Verwaltungsaktivitäten in Luft auflösen. Deswegen haben wir uns entschlossen, das alles online zu machen. Aber: Jeder, der das partout nicht will, kann immer noch ganz klassisch schriftlich eintreten oder sein Bürgerprojekt „analog“ einreichen – beides geht, wie schon gesagt, auch im Bürger-Service der Stadt.

Wie sehen Ihre Wünsche für die Zukunft der Bift aus? Wo sehen sie die Initiative in zehn Jahren?

Ich würde mich freuen, dass wir in zehn Jahren feststellen, dass wir mit durchschnittlich 20 000 Euro pro Jahr die Bürgerprojekte fördern konnten und so Twistringen ein ganzes Stück lebenswerter gemacht haben.

Liegt ihnen die Stadt so sehr am Herzen?

Ja, klar! Ich bin von Geburt an Twistringer und hier stark verwurzelt. Außerdem habe ich viele Jahrzehnte bei den Pfadfindern in der Jugendarbeit verbracht und dort gemerkt, wie schwer es ist, an Fördermöglichkeiten heranzukommen. Wir haben aus Spendengeldern ein Vereinshaus am Schwimmpark gebaut. Das war ein unfassbar schwerer und bürokratischer Weg. So etwas muss einfacher sein, damit Ehrenamtliche nicht viele viele Stunden, Wochen oder Monate mit bürokratischen Dingen verbringen müssen. Bei der Bift ist es sehr einfach, ein Projekt einzureichen, das dauert eine Viertelstunde.

Gibt es so etwas wie die Bift auch andernorts?

Diese Idee habe ich tatsächlich noch nirgendwo anders gesehen. Ein anderes Modell, das es schon ewig gibt, sind Bürgerstiftungen. Das gibt es zum Beispiel in Vechta und Syke. Um eine Stiftung zu gründen, braucht man aber ein sehr hohes Stiftungskapital, dies sehe in für Twistringen zurzeit nicht.

Was macht die Bift in Ihren Augen außerdem aus?

Jeder kann mitmachen, jeder kann sich beteiligen, jeder hat die gleiche Stimme. Es ist alles transparent, und es ist kein Geklüngel möglich. Das wirkt auch Neidgeschichten – wieso kriegt der eine Sportverein eine Unterstützung und der andere nicht? – entgegen. Nie war es einfacher, Geld zu bekommen. Je mehr man sich mit der Bift beschäftigt, umso mehr wird man feststellen, dass es noch nie einen einfacheren Gedanken gab, weil dieser Verein so unfassbar wenig macht, aber unfassbar viel bewirken kann.

Link zur Homepage: www.bift-twistringen.de