Erste Projektidee für die neue Bürgerinitiative Bift

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Kyujutsu-Training in der Sporthalle am Mühlenacker. Ist bald auch draußen Training möglich? © Schmidt

Die neue Bürgerinitiative für Twistringen (Bift) hat bereits rund 200 Mitglieder. Inzwischen liegt eine erste Projektidee vor.

Twistringen – Die Auftaktveranstaltung der Bürgerinitiative für Twistringen (Bift) auf dem Centralplatz ist gerade mal drei Wochen her, schon ist die erste Projektidee auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und auf der Internetseite der Initiative veröffentlicht worden: Das Budo-Shin-Dojo möchte ein Outdoor-Leistungszentrum für den Kyujutsu-Bogensport aufbauen. Inwieweit die Bift bei der Finanzierung der Idee hilft, entscheidet sich im Frühjahr. Die Mitglieder der Bürgerinitiative haben es in der Hand.

Die Initiative zählt laut dem zweiten Vorsitzenden Volker Behrens inzwischen rund 200 Mitglieder. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt er im Telefonat mit der Kreiszeitung. „Die Resonanz ist großartig.“ Im Herbst und Frühjahr werde sich die Bift noch mal den einzelnen Vereinen vorstellen und außerdem das Gespräch zu Firmen suchen.

Abstimmung per App über Bürgerprojekte in Twistringen

Das Prinzip der Initiative in Kürze: Die Bift sammelt Geld durch Mitgliedsbeiträge – ab zehn Euro im Jahr kann jeder dabei sein – und durch Spenden. Was mit dem Geld passiert, darüber stimmen die Mitglieder jährlich in einem zweiwöchigen Zeitraum im Frühjahr per App ab. Jeder Verein, jede Firma und jede Privatperson kann zuvor Vorschläge für sogenannte Bürgerprojekte einreichen.

Das Budo-Shin-Dojo hat den Anfang gemacht. Mit einem Outdoor-Leistungszentrum will es den jüngst als Twistringer Sportler des Jahres ausgezeichneten Kyujutsu-Bogenschützen neue Trainingsmöglichkeiten bieten.

So ein Outdoor-Leistungszentrum könnte „zusätzlich der Ausbildung von zukünftigen Trainern im Kyujutsu sowie Aus- und Fortbildung von Budosportlern im Land Niedersachsen dienen“, heißt es seitens des Budo-Shin-Dojo.

Ein Outdoor-Leistungszentrum für Kyujutsu-Bogenschützen in Twistringen?

Konkret brauchen die Budo-Sportler Outdoor-Matos. Dabei handelt es sich um große Blöcke aus vielen dünnen Schaumstoffschichten, an die dann die Zielscheiben gehängt werden. Außerdem möchten sich die Sportler 3D-Tiere für die Disziplin „Animal Shoot“ kaufen.

All das wäre transportabel und müsste nicht dauerhaft draußen der Witterung standhalten. Die 3D-Elemente könnten vielleicht im Pfadfinderhaus gelagert werden.

Das Budo-Shin-Dojo argumentiert: „Durch die nationalen und internationalen Meisterschaften, Qualifizierung und Ausbildung würden auch die Hotels und die Gastronomiebetriebe in Twistringen profitieren, wie bereits von den schon etablierten Events unserer Sparte.“

Meisterschaft in der Hünenburg am 13. August

Die Einzelmeisterschaften finden jährlich in der Hünenburg in Scharrendorf statt – am Samstag, 13. August, ist es wieder soweit. Bei den Mannschaftsmeisterschaften stellen die Bogenschützen ihr Können hingegen in Kilkenny, Irland, unter Beweis. Die Twistringer sind dort schon mehrfach Europameister geworden. In einer Randsportart wie Kyujutsu führt das allerdings nicht automatisch dazu, dass die Sponsoren Schlange stehen. Die Gesamtkosten für das Leistungszentrum beziffert das Budo-Shin-Dojo auf 6 500 Euro, 1 500 davon würden eigenfinanziert.

Wer ebenfalls eine Idee für ein Bürgerprojekt hat, kann sie über ein Projektformular auf der Internetseite der Bift einreichen. Bevor die Mitglieder über die eingereichten Ideen abstimmen, überprüft die Stadt Twistringen die Projekte auf ihre Umsetzbarkeit.

Die Auftaktveranstaltung der Bift Mitte des Monats auf dem Centralplatz – ein voller Erfolg. © Nölker

Streng genommen gibt es neben dem Vorschlag vom Budo-Shin-Dojo schon zwei weitere Projektideen: Die Bift will das Kindersommerfest unterstützen und dem Strohmuseum bei der Anschaffung neuer Vitrinen helfen. Da das erste Voting aber erst im Frühjahr 2023 ist, hat die Bift diese Projekte noch vor der Auftaktveranstaltung ohne vorherige Abstimmung festgelegt – ausnahmsweise. Über alle folgenden Ideen wird abgestimmt, so auch über das Outdoor-Leistungszentrum.