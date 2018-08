Die Bibliothek zieht um

Zum Schulbeginn im Erdgeschoss des Gymnasiums / Umbau zu G 9 geht weiter

+ Wanddurchbruch: Von der neuen Schulbibliothek geht es in den zukünftigen Mediothek-Raum mit zehn Internetplätzen für die Gymnasiasten. - Foto: Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. In wenigen Tagen enden die Ferien. In der ersten Unterrichtswoche zieht die Bibliothek des Twistringer Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums um. Der Grund dafür ist der weitere Umbau innerhalb der Schule zu G 9 bis 2020, bis zum ersten Abitur nach 13 Schuljahren. An die neue Schulbücherei angedockt wird eine Mediothek mit Internetplätzen. „Daran erkennt man auch den fortschreitenden technischen Wandel in der Schullandschaft“, betont Christoph Spatz, Hochbauingenieur der Stadt.