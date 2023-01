Großes Entsetzen: Seniorenheim kündigt Bewohnern und Angestellten

Von: Gregor Hühne

Das Entsetzen ist groß: Das Seniorenpflegeheim Provitalis kündigt alle Wohn- und Betreuungsverträge. Die Angehörigen (v.l.) Dirk Wedekind, Gisela Wedekind, Ilona Rußmann und Käthe Owczarek sind fassungslos. Im Hintergrund bekommen die Angestellten des Haus Mörsen ihre Kündigung ausgesprochen. © Gregor Hühne

Das Seniorenpflegeheim Provitalis in Mörsen stellt zum 1. März den Betrieb ein – eine Hiobsbotschaft für die Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung.

Mörsen – Käthe Owczarek aus Twistringen ist sauer. Das Seniorenpflegeheim Provitalis stellt zum 1. März den Betrieb ein. Das Kündigungsschreiben des Betreuungsvertrags erreichte sie und andere Angehörige am Silvestertag per Einschreiben. Nun müssen alle rund 30 betreute Bewohner das Haus Mörsen verlassen – so auch der 86-jährige Vater von Owczarek sowie eine 104-jährige Frau aus Bassum.

Seit vier Jahren lebt der an Demenz erkrankte Vater von Käthe Owczarek in dem Seniorenheim. „Keine Ahnung, wie es nun weitergehen soll“, sagt sie.

Den Betroffenen sei mitgeteilt worden, dass der bestehende Wohn- und Heimvertrag „aus wichtigem Grund“ gekündigt wird: Der Unternehmer stelle den Betrieb ein. Nun herrscht Verzweiflung. „Wir haben keine Alternative. Das ist eine Tragödie!“, so die 67-Jährige, die sich auch über die Pietätlosigkeit des Zeitpunkts der Kündigung aufregt.

Dirk Wedekind (53) ist der Enkel der 104-Jährigen. Er wohnt in Offenbach am Main und war über die Feiertage bei seinen Eltern in Bassum. Nun verlängert er seinen Aufenthalt und sucht händeringend nach einem Ersatz-Pflegeheim. „Gestern habe ich zwölf Häuser im Umkreis abtelefoniert“, keins habe Platz, es gebe Wartelisten. Makaber gesagt, müsse erst jemand sterben, bis etwas frei werde, habe man ihm mitgeteilt. „Wir hatten damit gerechnet, Oma hier dauerhaft untergebracht zu haben“, sagt er. Selbst könne seine Familie die Betreuung nicht stemmen. Weder sei das Haus seiner Mutter Gisela Wedekind behindertengerecht, noch habe seine Mutter die körperliche Kraft dazu.

Die Heimeinrichtung an der Straße Am Denkmal 10 hat Platz für 35 Personen und besteht dort seit dem Jahr 1996. Die Einrichtung befindet sich im Gebäude der alten Schule im Twistringer Ortsteil Mörsen.

Die Schließung des Hauses betrifft auch alle Beschäftigten: Pfleger, Betreuer, einen Hausmeister, das Küchenpersonal, eine Sekretärin sowie den kommissarischen Leiter. Die Seniorenbetreuungsgesellschaft informierte die Angestellten am Dienstagmorgen über deren Kündigung, wie die Kreiszeitung erfuhr. Eine lange Autoreihe parkte vor dem Heim. „Ich gehe nun zu meinem Todesurteil“, knurrt eine Noch-Mitarbeiterin. Die Mitarbeiter wussten offiziell bis dahin noch nichts vom Aus der Einrichtung. Sie seien zur Verschwiegenheit verpflichtet, hieß es.

Die Kündigungsfristen für Arbeitsverträge sind meist deutlich kürzer als die gesetzliche Kündigungsfrist von Wohnraum, die in der Regel drei Monaten beträgt. „Wir bedauern diesen Schritt und bedanken uns für die Treue“, heißt es abschließend in dem Kündigungsschreiben an die Bewohner, wie die Kreiszeitung erfahren hat.

Betroffene fühlen sich allein gelassen

Im Selbstverständnis ist die Provitalis Seniorenbetreuungsgesellschaft eine Wohn- und Pflegeeinrichtung für Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung Hilfe und Unterstützung benötigen. „Im Rahmen der vollstationären Pflege können sie auf Dauer in unserer Einrichtung leben“, heißt es dazu auf der Internetseite des Heims.

Im Kündigungsschreiben an die Angehörigen steht, dass weitere Informationen zu alternativen Heimangeboten in der Umgebung beigefügt seien. Doch weder Käthe Owczarek noch andere ebenfalls Betroffene hätten solche Informationen erhalten.

Dabei werden sowohl die Begründung als auch der kurzfristige Zeitpunkt des Kündigungsschreibens von Betroffenen kritisiert. In dem Schreiben an Dirk Wedekind habe beispielsweise gestanden, dass er eine Monatsrate in Zahlungsverzug sei. Unmöglich, behauptet er, da die Heimrechnungen für seine Oma per Lastschriftverfahren eingezogen würden.

Käthe Owczarek weiß nicht weiter. „Die Menschen dort, die kennen meinen Vater und können ihn verstehen.“ Sie selbst habe große Schwierigkeiten, ihren dementen Vater zu verstehen, der seit einem Schlaganfall an Sprachproblemen leidet. „,Wohin jetzt?‘, fragt Papa“, sagt sie. Ihr Vater verstehe, dass es die Kündigung gibt, und aufgrund seiner Demenz durchlebe er diese emotional belastende Situation wieder und wieder.

Eine weitere völlig überraschte Betroffene ist Ilona Rußmann (62) aus Twistringen. Ihre Mutter wohnt seit fast vier Jahren in der Seniorenresidenz Provitalis. Auch sie weiß nicht, wohin mit ihrer Angehörigen und wie es ab März weitergehen soll.

Provitalis-Gesellschaft: „Kein Kommentar“

Dass die Schließung abgewendet werden kann, glaubt Dirk Wedekind nicht. „Ich hoffe aber, dass eine Lösung aufgezeigt wird, wie es mit den Bewohnern weitergeht“ Er erwarte, dass die Betreuungsgesellschaft aktiv bei der Suche hilft.

Die Heimleitung des Hauses Mörsen möchte sich nicht gegenüber der Presse äußern: „Kein Kommentar“, heißt es vom kommissarischen Leiter der Einrichtung. Die Seniorenbetreuungs-Gesellschaft mit Sitz in Hannover hält sich ebenfalls zurück. Ein schriftliches Auskunftsersuchen blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.