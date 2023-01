Bewährungsstrafen für Überfall und Körperverletzung

Von: Horst Meyer

Heranwachsende aus Twistringen geständig. Richter sieht günstige Sozialprognose

Das Landgericht Verden ist zu einem Urteil gekommen. © Agentur, dpa

Twistringen – Die „große Kriminalität“ in Twistringen ist juristisch aufgearbeitet. Wie berichtet, hatten drei Heranwachsende in wechselnder Zusammensetzung von Januar 2021 bis Mai 2022 diverse Straftaten begangen. Unter anderem einen bewaffneten Überfall auf eine Twistringer Tankstelle. Alle drei trugen mit umfassenden Geständnissen dazu bei, dass statt der vom Jugendschöffengericht eingeplanten vier Verhandlungstagen bereits am zweiten Verhandlungstag ein Urteil möglich war. Auf die Anhörung vieler Zeugen konnte verzichtet werden.

Das Gericht verzichtete allerdings nicht auf die Anhörung der Opfer des Raubüberfalles und des Tankstellenraubes. Damit sollte den Angeklagten vor Augen geführt werden, welche Auswirkungen ihre Taten auf die Opfer hatten. Mit ihren Geständnissen machten die Angeklagten auch den Weg für eine Strafaussetzung auf Bewährung frei.

Gericht hörte die Opfer der Überfälle an

Der Tankstellenräuber, der auch für diverse Sachbeschädigungen verantwortlich zeichnete, erhielt eine Jugendfreiheitsstrafe von 22 Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro, die an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen ist. Außerdem zieht die Staatskasse bei ihm die Beute aus dem Tankstellenraub in Höhe von 310 Euro ein.

Ein zweiter Angeklagter, der für einen Überfall auf einen Jugendlichen, Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug und eine Bedrohung verantwortlich war, bekam eine zehnmonatige Jugendfreiheitsstrafe aufgebrummt. Außerdem erhielt er eine sechsmonatige Fahrerlaubnissperre. Beide wurden nach Jugendstrafrecht außerdem zur Teilnahme an einer erzieherischen Maßnahme beim Jugendhilfeverein Kontakt verpflichtet.

Kassiererin hatte panische Angst

Der 25-jährige dritte Angeklagte wurde nach einem späten Geständnis zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe und 300 Euro an eine gemeinnützige Organisation verurteilt.

In allen Fällen wurde die Freiheitsstrafe auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Ihnen wurde ein Bewährungshelfer zugeordnet. Sollten sie in dieser Zeit erneut straffällig werden, droht der Einzug in den geschlossenen Vollzug.

In seiner Urteilsbegründung schenkte das Gericht den Aussagen der Opfer mehr Glauben, als den Schilderungen der Angeklagten. Beim Tankstellenüberfall hatte der Täter bereits geschildert, wie betroffen ihn die panische Angst in den Augen der Kassiererin gemacht habe. Die Kassiererin bestätigte diese Panik und erklärte, dass sie auch heute noch Probleme damit hat, wenn ihr jemand maskiert gegenübertritt. Außerdem zucke sie immer noch zusammen, wenn jemand vor ihr in seine Tasche greife. Direkt nach dem Überfall sei sie zwar nach Hause gegangen. Am nächsten Tag habe sie ihre Arbeit aber wiederaufgenommen, weil sie sich „davon nicht unterkriegen lassen wollte“.

Überfallenes Opfer hatte Hämatome an Kopf und Arm

Das Opfer des Raubüberfalls, bei dem auch ein E-Bike abhandenkam, hatte nach Schilderung von zwei Angeklagten „nur jeweils zwei Backpfeifen mit der offenen Hand erhalten“.

Die vom Opfer und seiner Mutter geschilderten Verletzungen sprachen jedoch eine andere Sprache. Nach dem Überfall habe ihr Sohn sich „unter Schmerzen gekrümmt“, sagte die Mutter aus, die daraufhin einen Rettungswagen gerufen hatte. Ein ärztliches Attest bescheinigte ihm eine Gehirnerschütterung und mehrere Hämatome an Kopf und Oberarm. Da das Opfer durch einen Freund in den Hinterhalt gelockt worden war, fragte der Richter die Angeklagten „Wie können sie so mit Freunden umgehen“? „Das Urteil wird zur Warnung dienen. Die Straftaten müssen jetzt ein Ende haben. Es liegt allein an ihnen, wie sie ihren weiteren Lebensweg gestalten“, gab er den Verurteilten mit auf den Weg.

Der Tankstellenräuber wohnt nicht mehr in Twistringen. Er absolviert eine handwerkliche Ausbildung. Die beiden anderen gehen mittlerweile ebenfalls einer geregelten Beschäftigung nach. Das Gericht erkannte bei allen eine günstige Sozialprognose.