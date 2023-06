Betreuungsangebot unzureichend: Eltern suchen Dialog mit Stadt Twistringen

+ © dpa Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder kommt. In Twistringen muss dafür aber noch nachgebessert werden. © dpa

Nicht alle Eltern in Twistringen sind zufrieden mit dem Betreuungsangebot in der Stadt. Einige haben sich jetzt organisiert, um mit der Stadtverwaltung in einen inhaltlichen Austausch zu treten.

Twistringen – Gibt es genügend Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder in Twistringen – reichen die Hort- und Ganztagsplätze? Nein, sagen viele Eltern – und haben sich zusammengeschlossen, um der Sache Dringlichkeit zu verleihen und es auf die politische Tagesordnung zu heben. Sie möchten das Thema bei der Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstag, 15. Juni (19 Uhr, Rathaus), ansprechen und hoffen, etwas zu bewirken. Bürgermeister Jens Bley entgegnet: Das Thema ist längst in der Diskussion – und verweist auf das Strategiepapier für die Entwicklung der Grundschullandschaft, das kürzlich im Schul- und Sozialausschuss beschlossen wurde.

Wenn Eltern eines sind, dann flexibel. Doch die Flexibilität hat Grenzen – spätestens, wenn es um den Beruf geht. Viele Eltern, sagt Patricia Stanik, deren Tochter im August eingeschult wird, versuchen, fehlende Betreuungszeiten auszugleichen, indem sie Arbeitsstunden reduzieren oder Großeltern und Freunde einspannen.

Bis vor wenigen Tagen wusste Patricia Stanik noch nicht, ob ihre Tochter nach Schulschluss um 12.10 Uhr im Ganztag betreut werden kann. Erst am vergangenen Mittwoch kam die Zusage, dass sie dienstags und mittwochs bis 15.15 Uhr in der Schule bleiben kann. Einen Hortplatz mit häufigeren Betreuungstagen – Ganztag wird in Twistringen nur von Dienstag bis Donnerstag angeboten – hat sie nicht bekommen, die Absage kam erst im Frühjahr. Auch für die Ferienbetreuung im Sommer gab es keinen Platz mehr. „Ich habe geweint vor Verzweiflung.“

Patricia Stanik hat gemeinsam mit drei anderen Müttern einen Elternzusammenschluss initiiert. Die Resonanz zeigt: Sie sind nicht alleine. Innerhalb weniger Tage hat eine entsprechende WhatsApp-Gruppe fast 80 Mitglieder.

Wir möchten nicht die meckernden Muttis sein – wir möchten etwas ändern.

Der Twistringerin ist wichtig, in einen konstruktiven Dialog mit der Stadt zu treten. „Wir möchten nicht die meckernden Muttis sein – wir möchten etwas ändern“, sagt sie.

Doch wie sieht die Betreuungssituation in der Stadt eigentlich aus? Wie viele Ganztagsplätze gibt es? Und wie viele in der Ferienbetreuung? Mit diesen Fragen haben sich die Initiatoren an die Stadt Twistringen gewendet. Bürgermeister Jens Bley und Fachbereichsleiterin Anke Raven haben die entsprechenden Zahlen am Freitag geliefert. Die Initiatorinnen zeigen sich dankbar, dass seitens der Stadt so schnell reagiert wurde.

Bürgermeister Jens Bley hätte gehofft, so sagt er es im Gespräch, dass die Betroffenen den Dialog gesucht hätten. Denn das Thema schlägt Wellen in Twistringen. Manche Zahlen, die verbreitet worden seien, seien auch nicht richtig, sagt Bley. So gebe es an der Grundschule mit den rund 420 Schülern 60 und nicht, wie von den Initiatorinnen kommuniziert, 40 Ganztagsplätze. Außerdem habe die Stadt das Thema Kinderbetreuung sehr wohl auf dem Schirm. Im Strategiepapier für die Schulentwicklungsplanung für die Twistringer Grundschulen sei der Ausbau der Ganztagesplätze berücksichtigt.

In Twistringen werde zum nächsten Schuljahr auf 80 Plätze aufgestockt – pro Tag, sie würden nicht auf die Woche verteilt, so Jens Bley. Im Antwortschreiben an den Fragenkatalog heißt es: „Alle Eltern, die aufgrund Berufstätigkeit einen Betreuungsbedarf angemeldet haben, sind zum neuen Schuljahr versorgt.“ Und: „Ein weiterer sukzessiver Ausbau auf 100 Plätze ist nicht ausgeschlossen, wenn denn der Bedarf da ist und entsprechend Personal bereitgestellt werden kann.“

Bley: Stadt hat potenzielles Bevölkerungswachstum im Blick

In Heiligenloh würde im Zuge eines Turnhallenbaus ein Ganztagsangebot geschaffen. Und in Scharrendorf könnten noch neue Klassenräume entstehen, damit in Twistringen noch mehr Kapazitäten für die Ganztagsbetreuung frei werden. Klar ist: Bis 2026 der Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz kommt, muss noch einiges passieren. Dabei habe die Stadt, sagt Bürgermeister Bley, auch ein potenzielles Bevölkerungswachstum – gerade im Hinblick auf die Ansiedlung der Zentralklinik – im Blick.

Patricia Stanik und ihre Mitinitiatorinnen sind der Meinung, dass sich bisher viele Eltern um ganz individuelle Lösungen gekümmert haben und nicht vehement die städtische Betreuung gefordert haben. Das zeigt auch eine Umfrage in der WhatsApp-Gruppe der Elterninitiative.

Zwar gibt nur ein geringer Teil der Mitglieder an, nicht den Hort- oder Ganztagsplatz bekommen zu haben, um den sie sich beworben haben. Der Großteil sagt allerdings auch, dass die Betreuung der Kinder flexibel durch Großeltern und Freunde geregelt wird, weil die Zeiten sowieso nicht ausreichen. „Mein Arbeitgeber ist in Bremen, ich hätte daher auch manchmal Probleme, meine Tochter zur festgesetzten Zeit beim Ganztag abzuholen“, schreibt eine Mutter. Die Tochter sei von montags bis donnerstags ab Mittag bei der Oma. „Ich habe mich in den letzten Jahren nicht um einen Ganztagsplatz bemüht, weil ich bisher alles durch die Familie aufgefangen bekomme.“

Einige Eltern haben tatsächlich das Gefühl, dass die individuelle Betreuung vorausgesetzt wird: „Wo sind denn die Großeltern?“, diese Frage sei einem Vater gestellt worden, der seinen Nachwuchs zur Betreuung anmelden wollte.

Eine andere Mutter berichtet, dass sie lange Zeit im Harz gelebt hat, da gebe es von Montag bis Freitag eine Betreuung bis 17 Uhr. „Ich finde es sehr ungewöhnlich, wie es hier in Twistringen läuft. Ohne die Oma wäre das alles nicht möglich.“

Es geht aber auch schlechter, meint Bürgermeister Jens Bley. In anderen Kommunen und gerade in Großstädten sei die Lage angespannter. „Die Frage ist: Kann es sich Twistringen in Zeiten des Fachkräftemangels leisten, dass gut ausgebildete Elternteile schon Montagmittag zuhause hocken, um das Schulkind mit Essen zu versorgen?“, so formuliert es die Initiatorin Katja Kröger. Dass die Lebenswirklichkeit von Familien sich wandelt, Eltern mehr arbeiten und Großeltern nicht unbedingt für eine intensive Betreuung zur Verfügung stehen, zeigen die Zahlen zur Kita-Betreuung, die die Stadt mit dem Antwortschreiben geliefert hat: Momentan würden in den Kitas und Krippen 485 Kinder betreut – 252, also mehr als die Hälfte, auch nach 13 Uhr.