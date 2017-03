Volksbank Vechta spendet Vereinen einen Defibrillator

Twistringen - Von Sabine Nölker. Mehr als 60 000 Euro schüttete die Volksbank Vechta im Januar an regionale Vereine und Institutionen aus. Ein Nutznießer ist der Twistringer Schützenverein, der jetzt von Bankfilialleiter Birger Schröder einen AED, einen Automatisierten Externen Defibrillator, im Wert von 1800 Euro überreicht bekam.

Gleichzeitig erhielten Mitglieder des Schützenvereins, des Geflügelzuchtvereins sowie des Kaninchenzuchtvereins eine Einweisung in die Handhabung durch Thomas Kruppa, Ausbildungsreferent des Offizialratsbezirks der Malteser Oldenburg.

Die Reinerträge beim VR-Gewinnsparen der genossenschaftlichen Bankengruppe fallen an soziale und kulturelle Einrichtungen in dem jeweiligen Geschäftsgebiet. In Twistringen erhielt der Förderverein der Ortsfeuerwehr einen Rettungszylinder und ein Absturzsicherungsset, der SV Mörsen-Scharrendorf einen Tanzspiegel und der Verein Freunde und Förderer der Grundschule Heiligenloh eine Musikanlage und einen Beamer sowie die Katholische Kirchengemeinde St. Anna neue Stühle für das Pfarrzentrum.

Der Schützenverein und damit alle Vereine, die die Schützenhalle nutzen, verfügen nun über einen AED, „den wir hoffentlich nie benötigen werden“, so der Vorsitzende André Meyer. Er war auch der Erste, der an der Übungspuppe „Anna“ das Gerät ausprobieren durfte.

Vorab erhielten die rund 20 Anwesenden einen kleinen Auffrischungskurs in Erster Hilfe sowie eine Einweisung in die Frühdefibrillation und Inbetriebnahme. Der Vollautomat, der durch Computeranalyse unterscheidet, ob die vorliegende Herzrhytmusstörung defibrilliert werden muss, gibt haargenaue Anweisungen – nicht in Schrift, sondern sprachlich.

Laut Kruppa erleiden in Deutschland jährlich 360 000 Menschen einen Herzinfarkt, von denen 100 000 daran sterben. „Eine erschreckend hohe Zahl“, so der Experte. Geschätzte 60 000 Menschen davon könnten gerettet werden, wenn ein Ersthelfer vor Ort ist, der weiß, was er tut, und einen Defibrillator hat. „Ich freue mich, dass wir nun ein solches Gerät in der Schützenhalle haben“, so Meyer.

sn