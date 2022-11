Besonderes Mitbringsel zur Kino-Neueröffnung

Von: Katharina Schmidt

Bei der Spendenübergabe: (v.l.) Olaf Beuermann und Heinz Meyer vom Verein Filmtheater Twistringen sowie Dieter Kathmann und David Nordmann vom Schützenverein Twistringen im Kinosaal. Das gespendete Geld in dem gläsernen Stiefel wurde beim Schützenfest gesammelt. © Schmidt

Schützenverein Twistringen überreicht dem Verein Filmtheater eine Spende als Starthilfe. Am 18. November läuft auf großer Leinwand der Film zum Schützenfest.

Twistringen – Bei der Neueröffnung des Twistringer Kinos hatte der örtliche Schützenverein ein besonderes Mitbringsel im Gepäck: Er überreichte dem Verein Filmtheater Twistringen, der den Betrieb des Kinos übernommen hat, 1500 Euro Starthilfe. Die Summe kam bei einer Spendensammlung auf dem Twistringer Schützenfest zusammen.

Für alle, die noch einmal in Erinnerungen an das diesjährige Fest schwelgen wollen: Am Freitag, 18. November, läuft im Kino an der Bahnhofstraße der Schützenfestfilm. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro; zwei Euro davon gehen als Spende an den Kinoverein. Nach der Spendenaktion ist also schon wieder vor der Spendenaktion.

Das Kino erstrahlt im neuen Glanz, die Spinnenweben sind nur Halloween-Deko: Die stellvertretende Bürgermeisterin Sylvia Holste-Hagen (l.) und Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe sehen sich um. © Privat

„Es ist super, dass wir den Film weiterhin hier im Kino zeigen können“, freut sich David Nordmann, zweiter Vorsitzender des Schützenvereins Twistringen, über das Engagement des Filmtheater-Vereins zum Erhalt des Kinos.

Einen Überblick, was sonst noch läuft, bieten das Schaufenster und die Schaukästen sowie die neue Internetseite des Kinos. Die erste langfristig geplante Serie ist „Mein erster Kinobesuch“ mit Filmen für Kinder von fünf bis neun Jahren. Diese Filme laufen an Sonntagen um 13.30 Uhr, der Eintritt ist dann auf fünf Euro reduziert. Am 13. November schaut zum Beispiel der Hase Felix bei seiner Weltreise im Twistringer Kino vorbei. Auch der Mondbär und Tabaluga haben sich bereits für die Serie „Mein erster Kinobesuch“ angekündigt. ks

Internetseite

www.twistringer-filmtheater.de