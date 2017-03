Begegnung auf Augenhöhe

TWISTRINGEN - Hunderttausende Flüchtlinge haben ihr Heimatland seit Ende 2013 wegen Krieg und Verfolgung verlassen. Kein Tag vergeht ohne Schreckensmeldungen. Diejenigen, die in Twistringen angekommen sind, werden von der Flüchtlingsinitiative Twistringen (FiT) betreut. Die ehrenamtlichen Mentoren geben Hilfestellungen im Alltag, vom Einkauf bis zur Begleitung zu Ämtern. Doch sie begegnen auch Vorurteilen – auf beiden Seiten. Um diesen entgegenzuwirken, Ängste und Hemmungen abzubauen, lädt die Initiative für den 18. März von 16 bis 20 Uhr zum Begegnungsfest in das Schulzentrum an der Feldstraße ein.

Viel Musik und Animation für Kinder

„Es soll ein Tag werden, um ins Gespräch zu kommen, Scheu zu nehmen und Brücken zu bauen“, erklärt Ernst Diephaus-Borchers. Er und Gabi Hagedorn stecken mit allen FiT-Mitgliedern mitten in den Planungen für das Fest.

Nach der offiziellen Begrüßung um 16 Uhr tritt der Schulchor der Grundschule Am Markt unter der Leitung von Susanne Schröder auf.

Claudia Melcher folgt mit einer Gruppe Trommlern, bevor osteuropäische Folklore in Tanz und Musik den ersten Teil beendet. Ein internationales Büfett, von Flüchtlingen und Twistringern gemeinsam mit Speisen bestückt, sowie ein Grillwagen mit Bratwurst und Hähnchenbrust laden zum kostenlosen Essen ein. „Wir stellen Spendendosen auf. Jeder gibt, was er geben möchte“, erläutert Hagedorn. Das gilt auch für die Getränke.

Speisen und Getränke frei

Für die Kinder stehen das Spielemobil des Landkreises Diepholz sowie Hermann Schlake mit seinem Fußball-Golf zur Verfügung.

Infostände der Initiative zeigen anhand von Fotos und Interviews die Geschichten einiger Flüchtlinge, von ihrer Flucht bis zu ihrem Leben in der neuen Heimat.

Der zweite Teil der Bühnenshow wird gegen 18.30 Uhr von Hans-Joachim Mock eröffnet. Er bringt deutsche Lagerromantik in die Aula, so Diephaus-Borchers.

Es folgt Issa mit arabischem Gesang, bevor Naomi Mbiyeya und Band mit internationalen Songs die Bühne rocken wollen.

Den Abschluss macht der iranische Musikproduzent Arvin mit moderner, westlicher Musik. Gabi Hagedorn: „Wir wissen nicht, wie viele Menschen kommen werden. Es können 100 sein oder 2000, aber alle sind uns herzlich willkommen.“ Eingeladen sind alle Twistringer und Flüchtlinge. - sn