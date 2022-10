Bedenken zur geplanten Sanierung der B 51 in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Bäume prägen die Twistringer Ortsdurchfahrt. Einige sollen im Zuge der B51-Sanierung gefällt werden. © Sabine Nölker

Die Sanierung der B51 in Twistringen rückt näher. Gleichzeitig werden Zweifel, ob die Beteiligten mit den aktuellen Planungen auf dem richtigen Weg sind, wieder lauter. Konkret geht es um Bäume im Stadtkern, die gefällt werden sollen, und um die Frage, ob Twistringen in Zukunft überhaupt noch solch eine breite Ortsdurchfahrt brauchen wird. Außerdem befürchten Anwohner, dass Regenwasser bald direkt an ihre Häuser schwappt.

Twistringen - Eigentlich stand das Thema B51 gar nicht auf der Tagesordnung des Twistringer Stadtrats am Mittwoch, und doch drehte sich fast der gesamte öffentliche Teil der Sitzung darum. Aktuell visiert die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Sanierung der Bundesstraße für 2023 an.

Bäume in Stadtkern sollen gefällt werden

Alte Alleebäume prägen das Twistringer Stadtbild. Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt sollen im Abschnitt von der Kreuzung der B 51 mit der Nienburger Straße bis zum Knoten mit der Harpstedter Straße insgesamt 22 Bäume gefällt werden – rund ein Drittel davon aufgrund mangelnder Standsicherheit, der Rest baubedingt. Als Ersatz sollen neue Bäume gepflanzt werden. Wo genau, ob in der Innenstadt oder andernorts, ist in den Plänen nicht festgeschrieben.

„Wir sollten bei den Planungen mit beiden Füßen auf der Bremse stehen“, findet Sylvia Holste-Hagen, Fraktionschefin der Grünen. „Wir haben uns immer schon gegen die Sanierung der B51 gewandt, und haben damals vielleicht das Wort Klimakatastrophe noch gar nicht so präsent gehabt wie heute.“ Ein Baum speichere bis zu 22 Kilogramm CO₂, verdeutlichte sie. „Bäume haben immer noch nicht das Gewicht, das sie haben sollten.“ Selbst, wenn es Geld koste, umzuplanen: Mit Kosteneinsparungen könne man angesichts der Klimakatastrophe nicht argumentieren.

Bernhard Kunst, Fraktionsvorsitzender der CDU, argumentiert vor allem mit Verkehrssicherheit. Die derzeitige Führung des Radweges sei sehr unfallträchtig. „Wir reden allen Ernstes davon, Unfallschwerpunkte in der Stadt zu belassen, weil wir sagen, wir wollen um Gottes willen keinen Baum fällen.“

Die Planungshoheit für den Wegeseitenraum der B51 und das Kanalnetz hat die Stadt bereits 2017 per Ratsbeschluss an den Bund abgegeben, damit bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt alles in einem Abwasch erneuert werden kann. Das spart Personal- und Planungskosten und soll verhindern, dass der Ortskern mehrmals hintereinander zur Baustelle wird.

Wenn der Stadtrat seinen damaligen Beschluss zurückziehen würde, um die aktuellen Planungen zu ändern und selbst in die Hand zu nehmen, würde der Bund wohl nur noch die Fahrbahn sanieren. Für das Kanalnetz und die Rad- und Fußwege, erklärte Bürgermeister Jens Bley, „hätten wir dann nicht mehr die Straßenbauverwaltung als kooperativen Partner.“ Er verdeutlichte: „Irgendwann müssen wir an den Kanal ran.“ Baumwurzeln würden stellenweise hineinragen, und die Dimension der Kanalisation sei nicht so, wie sie sein müssten, um für Starkregen-Ereignisse gewappnet zu sein.

„Die Eingriffe würden massiv sein“, warnte Kunst davor, das Kanalnetz separat zu sanieren. „Und wir hätten immer noch Fuß- und Fahrradweg, die im jetzigen Zustand sind und noch schlechter werden, Jahr für Jahr.“

Mit Blick auf die Bäume, die im Zuge der Kanalarbeiten weichen sollen, lenkte Ulrich Helms (FWG) den Blick nach Goldenstedt. Dort würde der alte Kanal neben dem neuen in der Erde belassen, um Bäume nicht fällen zu müssen. Vielleicht finde man für Twistringen auch noch eine vernünftige Lösung.

Neue Radwege - Fortschritt oder gefährliche Veränderung?

Die Radwege sollen an manchen Stellen auf gleicher Höhe mit der Fahrbahn für die Autos und Lastwagen verlaufen. Laut Bley entsprechen die Planungen zu „100 Prozent den aktuellen Vorschriften“. Die FWG argumentiert dagegen: „Alle aktuellen Erkenntnisse haben ergeben, dass Schwerlastverkehr und landwirtschaftlicher Verkehr zu massiver Beeinträchtigung der Sicherheit der Fahrradfahrer führt, wenn diese nicht durch einen entsprechend hohen Bordstein oder in anderer Weise vom fließenden Straßenverkehr getrennt sind.“

Ausbau der Bundesstraße: Laut FWG „Blödsinn“ und „Steuergeldverschwendung“

Laut Helms ergibt es zudem keinen Sinn, jetzt die Ortsdurchfahrt nach Maßstäben einer Bundesstraße umzubauen, und hinterher dann die Ortsumgehung zu errichten. Das sei „Blödsinn“ und „Steuergeldverschwendung.“ Später müsse Twistringen dann die große Ortsdurchfahrt unterhalten, weil der Bund sie, sobald die Umgehung fertig ist, an die Stadt übertragen werde.

Diese Ansicht unterstreicht Helms in einem Brief, den er im Namen der FWG an den Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, geschickt hat. Darin bittet er den Minister, sich für eine unverzügliche und sachgerechte Sanierung der Ortsdurchfahrt – lediglich mit einer neuen Fahrbahndecke und Reparaturen der Kanalisation – und einen zügigen Bau der Umgehungsstraße einzusetzen. Die sei angesichts der geplanten Zentralklinik unerlässlich für die schnellstmögliche Behandlung von Notfallpatienten.

Anwohner kritisieren geplante Regenrinnen-Position

Aktuelle Planungen sehen vor, Regenrinnen entlang der Hausmauern zu platzieren. Frank Hammann sprach stellvertretend für einige Anwohner, die das äußerst kritisch sehen. „Was passiert, wenn die Rinne das Wasser bei starkem Regen nicht mehr fängt? Wo läuft es dann hin?“, fragte er und gab sogleich selbst die Antwort: An die Häuser der Anlieger, wo die Wände Feuchtigkeit ziehen könnten. Die Anwohner hätten ihre Häuser teuer bezahlt und den Bürgersteig vor ihrer Haustür jahrzehntelang gefegt und gehegt. Sie nun zu schädigen, könne nicht Sinn der Planung sein. Manche müssten mit Rollator über die Rinne, um in ihre eigenen Häuser zu kommen.

Laut Jens Bley muss die Straße eine bestimmte Höhe haben, damit der Kanal darunter passe. Auch die Wegeseitenränder hätten durch die Bäume eine gewisse Höhe, entsprechend gebe es Gefälle. Er bot den Anwohnern jedoch ein gemeinsames Gespräch mit der Straßenbaubehörde an.