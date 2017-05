Letzte Sportschau mit Reinhold Beckmann

Schluss nach 14 Jahren

+ © imago Reinhold Beckmann moderiert am Samstag seine letzte Sportschau. Der 61-Jährige stammt aus Twistringen. © imago

Twistringen - Das Ende hatte er schon vor Monaten angekündigt, am Samstag ist es nun so weit: Reinhold Beckmann wird zum letzten Mal die legendäre Sportschau in der ARD moderieren. Der 61-Jährige verabschiedet sich von der Fußball-Bundesliga - nach 14 (!) Jahren.