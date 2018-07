Günter und Heike Thiede geben ihr Malerfachgeschäft auf

Twistringen - Und wieder schließt ein Twistringer Traditionsunternehmen seine Türen. Günter und Heike Thiede geben ihr Malerfachgeschäft an der Großen Straße 16 Ende August auf. Das Ehepaar geht diesen Schritt schweren Herzens. Einziger Trost: Es kommt zu keinem Leerstand. Denn mit Manfred und Elisabeth Pille wird dort ein Optik-, Schmuck- und Uhrenfachgeschäft Anfang Dezember eröffnet.

Ein Stück Familien- und Firmengeschichte neigt sich dem Ende zu. „Mein Vater Johann eröffnete 1938 unseren Betrieb“, erklärt Günter Thiede. Damals noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der ehemaligen B51. Als der Durchbruch für die Bundesstraße kam, baute man an der neuen Trasse und eröffnete 1959 das Fachgeschäft. Bis heute werden die Kunden mit Malerbedarf, Tapeten und mehr versorgt. „Es lohnt sich einfach nicht mehr“, erklärt Heike Thiede. Neben dem Internet seien es vor allem die Baumärkte, die die Kundschaft wegnehmen. „Das ist schlimm für uns, denn gerade die Laufkundschaft fehlt dadurch.“

Mit dem Gedanken, das Geschäft aufzugeben, spielt das Ehepaar bereits seit zwei Jahren. Durch einen Zufall hörte Manfred Pille von diesem Plan und setze sich mit Thiedes in Verbindung. Schnell sei ihm und seiner Frau klar gewesen, dass dieses Objekt genau passe.

„Der Wandel in Twistringen hat uns unter anderem zu diesem Schritt bewogen.“ Denn vor fast 20 Jahren, genauer gesagt am 1. Januar 1999, übernahmen der Augenoptik-Meister und seine Frau das Fachgeschäft „Mersmann“ an der Bahnhofstraße. „Der Einzelhandel hat sich von der Bahnhofstraße an die B51 verlagert“, erklärt Pille. Genauer gesagt rund um den neu gestalteten Centralplatz. Anfang Dezember soll das neue Fachgeschäft eröffnet werden. „Alles neu“, so Pille weiter. „Neuer Standort, neuer Namen, ein erweitertes Sortiment und ein neues Outfit.“ Günter Thiede freut sich über den Mut des Ehepaars Pille, in seinem Ladenlokal neu anzufangen. „Ich bin froh, so gute Mieter gefunden zu haben.“

„Ich wünsche mir mehr Geschäftsleute, die den Mut haben, neu zu investieren“, fügt Pille hinzu, der als Vertreter der Einzelhändler im GUT-Vorstand sitzt. Beide Geschäftsmänner geben neben dem Onlinehandel eine kleine Teilschuld, aber auch der Verwaltung und dem Rat der Stadt Twistringen. Seit der Sanierung der Bahnhofstraße hätten immer mehr Geschäfte aufgegeben, die Parkmöglichkeiten seien schlecht. Pille: „Für uns ist der neue Standort perfekt.“ Man werde gesehen, weil dort täglich mehr los sei als an der Bahnhofstraße.