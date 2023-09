Bauernmarkt in Heiligenloh: „Einfach super“

+ © Wolframm Thore (rechts) und sein Zwillingsbruder Malte kommen jedes Jahr. © Wolframm

Der Bauernmarkt in Heiligenloh war ein voller Erfolg. Der Ansturm sprach für sich. Für das Organisationsteam von der Freiwilligen Feuerwehr und die vielen Helfer hat sich die Arbeit gelohnt.

Heiligenloh – Wer am Sonntag auf dem Heiligenloher Bauernmarkt am meisten gestrahlt hat? Schwer zu sagen. Die Sonne? Die Besucher, die zwischen den Ständen flanierten? Die Kinder, die ihre ausgedienten Spielsachen verkauften? Die Aussteller, die ihre Schmuckstücke zeigten? Am meisten wohl die Organisatoren der Freiwilligen Feuerwehr – allen voran Jürgen Schiller und Matthias Lüschen, die sich Zeit nahmen für ein kurzes Gespräch.

„220 Autos stehen auf den Parkplätzen, die Fahrräder sind nicht zu zählen“, berichten die beiden – allein die Zahlen verdeutlichen, was los ist rund um den Göpel. „Einfach super“, viel mehr brauchen sie gar nicht zu sagen. Der Ansturm spricht für sich. Für das Organisationsteam und die vielen freiwilligen Helfer hat sich die Arbeit gelohnt. „Unsere Leute haben super mit angepackt“, loben Schiller und Lüschen.

Um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen war alles bereit – und der Bauernmarkt wurde traditionell mit dem Gottesdienst mit Pastorin Anke Orths in der Fahrzeughalle eingeläutet. Schon der ist gut besucht. Und bis zum Abend bleibt es voll auf dem Bauernmarkt.

Warum gerade Heiligenloh an jedem ersten Sonntag im September ein Besuchermagnet wird? „Von allen Märkten im Umfeld ist dieser hier der schönste“, meinen Detlef Kenneweg und Gisela Ehlers. Die beiden kommen mit ihrem „Edelstein-reichen Lädchen“ aus Stuhr schon seit Jahren nach Heiligenloh und sind jedes Mal begeistert. Der Platz mit dem alten Baumbestand, die großzügige Gestaltung mit ausreichend Platz für jeden Aussteller, das sorge für entspannte Ruhe. „Die Leute gucken, bleiben lange“, beschreibt Kenneweg.

Zwischen den Ständen treffen die Besucher immer wieder auf gute Freunde und alte Bekannte, bleiben stehen, schnacken. „Man trifft viele Leute, kann stöbern – einfach toll“, sagt Besucherin Anke Pestkowski aus Ridderade. Das bestätigen auch Werner und Erna Fehner sowie Annemarie Logemann: „Und immer mal wieder gibt es etwas Neues zu sehen“, loben sie.

Besondere Gesten beim Bauernmarkt in Heiligenloh

Organisator Jürgen Schiller ist schließlich auf vielen Märkten unterwegs, um neue Aussteller für den Heiligenloher Bauernmarkt zu finden. Das kommt gut an. Und trotzdem werden die „alten Bekannten“ nicht vergessen. Manchmal auch mit ganz besonderen Gesten: „Ich habe heute Geburtstag – und war kaum aus dem Auto raus, als mir die Leute von der Feuerwehr einen Blumenstrauß überreicht haben“, schildert Ausstellerin Gisela Ehlers begeistert. Die familiäre Atmosphäre in Heiligenloh mache den Markt so besonders.

Das findet auch Hermann Meyer von der Hammelburg aus Bramstedt, der gerade zwei antike Stühle an Matte Marÿ van der Wal verkauft hat. Die beiden Jugendstil-Stühle sollen ins Haus von 1826, das passt, finden sie. Und beide loben ebenfalls die familiäre Atmosphäre.

Die Vielfalt der knapp 60 Stände ist auch in diesem Jahr wieder groß: Von Gartendeko über Schaffelle bis hin zu Schmuck, Pflanzen und Gewürzen – die mitgebrachten Taschen mancher Besucher füllen sich schnell. Feuerwehr und THW laden die Besucher ein, ihr Equipment zu bestaunen. Voll besetzt sind auch die Stühle beim Stand des Heiligenloher Kindergartens Lollypop, wo Muscheln und Steine bemalt werden können und Haare gefärbt werden.

+ Matte Marÿ van der Wal ist bei Hermann Meyer fündig geworden. Im Hintergrund: der große Fallschirm, unter dem sich viele Besucher des Heiligenloher Bauernmarktes zum Ende des Tages treffen. © CHARLOTTE WOLFRAMM:

Für die kulinarische Versorgung gibt es klassische Pommes und Bratwurst, Pilze, Wild, Eis und vieles mehr. Der beliebte Burgunderbraten aus Bauermeisters Backhaus ist schnell ausverkauft und auch, als der Butterkuchen aus dem Ofen kommt, bildet sich eine lange Schlange. Genau wie in der Fahrzeughalle der Feuerwehr, wo die Feuerwehr Torten und Kaffee anbietet.

Und manchmal finden auch die Organisatoren Zeit, sich mal kurz hinzusetzen – dann geht es aber weiter, zur Getränkebude unter dem Fallschirm am Göpel. „Da müssen wir jetzt mal eine Probe nehmen“, flachsen Jürgen Schiller und Matthias Lüschen – und die haben sie sich redlich verdient.