Bauen in Twistringen: Wo und wie?

Von: Katharina Schmidt

Eine Wohnbaustrategie könnte die Mindestausnutzung der Dächer für © MarijanMurat/dpa

Ein Strategiepapier soll in Twistringen die Richtung weisen, wie und wo in Zukunft gebaut werden soll. Der Kaufpreis für Häuser war zuletzt in die Höhe geschossen.

Twistringen – Wohnen wird immer teurer. Die Mieten in Twistringen sind von 2016 bis 2020 um satte 24 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im gesamten Landkreis betrug der Anstieg durchschnittlich 14,5 Prozent.

Preissteigerungen bei Häusern in Twistringen deutlich über dem Kreis-Durchschnitt

Noch stärker in die Höhe geschossen ist der Kaufpreis für Ein- und Zweifamilienhäuser – auf Kreisebene um 33 Prozent, in Twistringen um 59 Prozent. In der Delmestadt haben Käufer im Schnitt etwas mehr als 250 000 Euro hingelegt.

Diese Daten gehen aus dem aktualisierten Wohnraumversorgungskonzept für den Landkreis Diepholz hervor. Twistringens Stadtplaner Christian Gelhaus riss die Ergebnisse am Dienstagabend im Ratssaal kurz an. Dort tagte der Twistringer Ausschusses für Bau, Umwelt, Klima, Wirtschaftsförderung und Planung.

Über Twistringen Einwohnerzahl der Stadt Twistringen zum 31.12.2020: 12 423 Personen Entwicklung Einwohnerzahl von 2016 bis 2020: +1,4 % Anteil bestehender Ein- und Zweifamilienhäuser am Wohnungsbestand (2020): 81,7 % Durchschnittliches Baualter (2019): 49,8 Jahre Durchschnittliche Marktmiete pro Quadratmeter (2020): 7,40 Euro Die Daten stammen aus dem aktualisierten Wohnraumversorgungskonzept für den Landkreis Diepholz

Das Gremium befasste sich an dem Abend außerdem mit der Frage: Wie richtet sich Twistringen in puncto Wohnbauland zukünftig aus? Wo soll noch gebaut werden, wie soll gebaut werden?

Die Stadt Twistringen hat dazu einen Vorschlag für eine Leitlinie ausgearbeitet. Darin sind unter anderem auch Ansätze zum Klimaschutz aufgeführt. Zum Beispiel: Dachbegrünung bei Dächern mit bestimmter Neigung, Verzicht auf fossil befeuerte Heizungen oder Mindestausnutzung der Dächer für Fotovoltaik und Solarthermie.

Wohnbauentwicklung in Twistringen soll in den zentralen Siedlungsgebieten stattfinden

Kernpunkt des vorgeschlagenen Eckpunktepapiers ist, dass Wohnbauentwicklung grundsätzlich in den zentralen Siedlungsgebieten – also Twistringen, Mörsen und Scharrendorf – stattfinden soll. Außenbereichssatzungen in der Nähe dieses zentralen Siedlungsgebiets sollen nicht mehr möglich sein. Auch die Ortschaften außerhalb des zentralen Siedlungsgebiets, etwa Heiligenloh, sollen sich um die jeweiligen Siedlungskerne herum entwickeln. In Orten, die keinen richtigen Siedlungskern haben, soll nur noch die Wohnflächennachfrage gedeckt werden, „die aus der Ortschaft heraus besteht“.

Hinter all dem steht das Bestreben, die Wohnbebauung um die vorhandene Infrastruktur zu bündeln – sprich: um Kitas, Schulen, Nahverkehr, Wasserleitungen, Energieanschlüsse et cetera.

Beschlossen ist diese Leitlinie noch nicht. Prinzipiell finden die Mitglieder des Bauausschusses eine Wohnbaulandstrategie super. In verschiedenen Anträgen hatten sie genau so etwas gefordert. Nur: Bei den Inhalten wollen sie noch ein Wörtchen mitreden. Die Themen, um die es da geht, sind laut Ulrich Helms (FWG) „höchst diskussionswürdig“. Mit der Meinung stand er nicht alleine da. Die Mitglieder beschlossen einstimmig, dass es zwar eine Wohnbaulandstrategie geben soll, über die Eckpunkte diese Strategie sei jedoch noch zu beraten. Die von der Verwaltung vorbereiteten Punkte sollen als Diskussionsgrundlage dienen.

Baugebiet mit 18 Grundstücken in Abbenhausen geplant

Auch zwei Anträge, die aus der Bevölkerung kommen, nickte der Bauausschuss nicht einfach ab. An der Wildeshäuser Straße in Twistringen will ein Grundstückseigentümer eine Baugrenze um drei Meter in Richtung Reisegarten verschieben. Er beabsichtigt damit, die Ausnutzbarkeit seines Grundstücks zu verbessern, um eine bereits bestehende, aber noch nicht genehmigte Wohngemeinschaft für an Demenz erkrankte Menschen weiter betreiben zu können. In Heiligenloh möchte ein Ehepaar ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude an der Alten Dorfstraße in Wohnhäuser umwandeln. Dazu müsste ein Bebauungsplan her.

In beiden Fällen stimmte der Ausschuss für Vertagung, um letztlich mit genaueren Informationen fundiertere Entscheidungen treffen zu können. Einstimmig empfahl das Gremium hingegen den Feststellungsbeschluss für die Neuordnung von Wohnbauflächen. Da geht es darum, Flächen, die früher für Wohnbebauung vorgesehen waren, auf denen das aber eh nicht mehr möglich ist, als solche aus dem Flächennutzungsplan auszuradieren, um neue Bauflächen ausweisen zu können.

In Abbenhausen soll an der Straße Zur Mühle ein Baugebiet mit 18 Grundstücken für Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Der Satzungsbeschluss für die Bauleitplanung soll nächste Woche der Stadtrat fassen. Der Bauausschuss steht geschlossen dahinter – ebenso wie hinter dem Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans zugunsten der geplanten Fossiliensammelstelle neben der Ziegelei.