Schutthaufen abgeräumt

Geschützt vor neugierigen Blicken räumt ein Bagger auf dem Grundstück an der Langenstraße auf. © Sabine Nölker

Twistringen – Fünf Monate lang lag ein riesiger Schutthaufen an der Langenstraße in Twistringen, ohne entsorgt zu werden. Jetzt tut sich etwas. Geht es nun endlich weiter mit der Baumaßnahme? Dort, wo jahrzehntelang das Modenhaus Schütte-Meyer ansässig war, soll ein hochmodernes Wohngebäude entstehen.

Anwohner und Passanten jedenfalls erspähten diese Woche Bewegung hinter großen weißen Bannern – unter anderem einen Bagger, der den Schutthaufen Stück für Stück abgetragen hat. Nach dessen vollständiger Beseitigung wurden die Baustellenbanner entfernt. Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens – ausgestattet mit Schutzanzügen und Masken – zogen so manche irritierte Blicke auf sich.

Abbruchunternehmer Udo Wehmeyer möchte keine Stellungnahme darüber abgeben, was so lange gedauert hat. Nur so viel ist zu erfahren: „Wir sind in einem schwebenden Verfahren und können aktuelle keine Aussagen machen.“

Rückblick: Es war der 23. August 2022, als die Abrissarbeiten an dem Gebäude begannen. Zwei Tage später wurde die Baustelle nach einer Anwohnerbeschwerde gesperrt. Bei extrem hohen Temperaturen war laut dem Anwohner zu viel Feinstaub in der Luft, von Asbest war die Rede. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – von der Polizei über Feuerwehr und Technisches Hilfswerk bis hin zum Rettungsdienst – wurde alarmiert, da Einsturzgefahr bestand.

Anschließende Laboruntersuchungen brachten unterschiedliche Befunde. Laut dem Test, der von den Behörden in Auftrag gegeben worden war, waren asbesthaltige Baustoffe vorhanden. Das Ergebnis der Untersuchung seitens des Abbruchunternehmens lautete: asbestfrei. Nur der Fußbodenkleber im Erdgeschoss des Hauses sei asbesthaltig gewesen, dieser sei jedoch schon lange fachgerecht in einem Spezialverfahren entfernt worden, hieß es.

Danach passierte nichts mehr. Wie berichtet schaltete im Oktober ein Anwohner den Landtagsabgeordneten Volker Meyer ein und suchte Kontakt zu sämtlichen Behörden. Er forderte eine „sofortige Beendigung“ der Maßnahme. Es gab zwar „viele Kontakte zum Ordnungsamt Twistringen, zur unteren Abfallbehörde in Diepholz, zur Emisionsschutzbehörde in Diepholz sowie zum Gewerbeaufsichtsamt“, wie der Mann schrieb. Geholfen hatte dies nicht. Wieder zogen drei Monate ins Land. Letzte Woche folgte die langersehnte Entsorgung. Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten.

Von Sabine Nölker