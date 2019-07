Band Up Live sorgt für Stimmung

Borwede – Das wichtigste Wochenende des Jahres steht für die Mitglieder des Schützenvereins Borwede und Umgebung vor der Tür: Am Samstag und Sonntag wird Schützenfest gefeiert. Gute Stimmung, schwungvoller Tanz, nette Begegnungen, kühles Bier und knackige Bratwurst sind garantiert, heißt es aus dem Vorstand. Die Verantwortlichen hoffen auf viele Gäste auf dem Festplatz beim Gasthaus Witte.

Die Majestäten Christoph Mattheis, Isabell Windeler und Sophie Bittner blicken dem Wochenende mit großer Vorfreude entgegen, stehen sie doch bis Sonntagabend, wenn die neuen Könige gekrönt werden, im Mittelpunkt.

Am Samstag treten die Mitglieder des Schützenvereins um 13.30 Uhr beim Borweder Dorfplatz (Spielplatz) an, um gemeinsam zum Königspaar Christoph und Dörte Mattheis zu marschieren. Nach einem Umtrunk geht es zur Jungschützenkönigin Isabell Windeler und ihrem Prinzgemahl Tim Heuer, gegen 16.30 Uhr wird der Verein im Festzelt erwartet. Begleitet werden die Schützen beim Marschieren vom Spielmannszug Scharrendorf-Stöttinghausen. Auf dem Festplatz können sich die Schützen beim Medaillen-, Fleischpreis-, Geld-Glück- und Geldpreisschießen messen.

Die Kinder toben sich auf der Hüpfburg aus oder buddeln im Sand, und sicherlich üben auch die Schieß- und Süßigkeitenbude auf die jüngsten Gäste Anziehungskraft aus.

Am Abend spielt die Band Up Live und möchte für Stimmung bis in die Morgenstunden sorgen. Festwirtin Tanja von Döllen und ihr Team stehen bereit, den Durst der Gäste zu löschen.

Am Sonntag treten die Schützen um 13.30 Uhr beim Dorfplatz an. Der Spielmannszug Natenstedt begleitet den Umzug auf dem Weg zu König Christoph Mattheis und weiter zu Kinderkönigin Sophie Bittner und Prinzgemahl Lukas Leiber, die ebenfalls zu Getränken und Eis einladen.

Kinder dürfen sich später auf dem Festplatz auf das kostenlose Bungee-Trampolin freuen, das in diesem Jahr von den Firmen BMS Borwede und Röper & Steenken sowie Steuerberaterin Heike Logemann gesponsert wird.

Auf dem Schießstand gibt es Zugpokal-, Geldpreis- und Geld-Glück-Schießen.

Die spannendste Angelegenheit wird das Königsschießen werden. Erfahrungsgemäß proklamiert der Vorsitzende Fred Schütte um 20 Uhr vor großem Publikum dann die drei neuen Majestäten – die ihren Erfolg mit der Musik von DJ Harry bis in die Nacht hinein mit ihrem Schützenvolk und vielen Gästen feiern werden. cw