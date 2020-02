B-Seiten und ein Schnaps

Feiern ihren 20-jährigen Band-Geburtstag in der Alten Ziegelei: The Creapers mit (v.l.) Georg Heuermann, Marc Slengard und Chris Dernjac. Foto: Timo Lutz

Twistringen - Von Bjarne Kommnick. Vor jedem Auftritt haben The Creapers um Marc Slengard, Georg Heuermann und Chris Dernjac ein Ritual: Sie trinken einen kleinen Schnaps.

Was anschließend auf der Bühne passiert, ist längst nicht so berechenbar, wie der traditionelle Schluck vor der Musik, doch Grund dafür ist nicht der Alkohol: „Es gab schon Verletzungen und kaputte Gitarren, so etwas ist vor dem Auftritt natürlich nicht geplant, aber passieren kann viel, weil wir immer alles geben“, erklärt Gitarrist und Sänger Slengard und versichert: „Das ist auch schon passiert als wir diesen Brauch noch nicht hatten.“

Die Konzerte der Creapers haben viele Geschichten geschrieben. Nun schaut das Twistringer Rock’n’Roll Trio auf 20 Jahre Band Geschichte zurück. Dabei war die Gruppen-Konstellation nicht immer so wie heute. Vor sechs Jahren kam Heuermann dazu, ein Jahr später folgte Dernjac. Slengard ist Mitgründer und war von Anfang an dabei: „Bei unserem Genre ist es gar nicht so einfach, zu dritt zu spielen, aber wir haben uns gefunden und seitdem harmoniert es.“

Dernjac verrät: „Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich die Mitgliederzahl noch ändert, wir waren immer auf der Suche nach einem Pianisten.“ Bei der Bandmitgliedssuche gibt es laut Heuermann jedoch ein wichtiges Kriterium: „Es muss einfach passen und es muss sich ergeben. Das können und wollen wir nicht erzwingen“ – ein Grund dafür, dass die Suche nach dem vierten Mann nicht sonderlich offensiv gestaltet ist.

Pünktlich zum zwanzigsten Geburtstag nahm die Band in Ottersberg bei Bremen ein Album mit ihren gecoverten Lieblingssongs auf. Neben den bekannten Hits der frühen Rock-Ära, spielen the Creapers gerne auch die B-Seiten eines Künstlers: „Songs, die weniger bekannt sind, auch von Stars wie den Beatles oder anderen großen Namen“, erklärt Slengard und sieht darin einen großen Reiz: „Nur weil es diese Lieder nicht nach ganz oben geschafft haben, heißt es nicht, dass sie musikalisch nicht genau so gut sein können.“ Heuermann offenbart: „Oft wird einem erst durchs Spielen bewusst, was in manchen Songs steckt.“

B-Seiten von den Creapers sind nicht nur auf ihrem neuen Album zu hören, denn zum zwanzigsten Jahrestag der Band, erwartet das Trio ein besonderer Auftritt: Am 21. März spielen The Creapers in der Alten Ziegelei und die Band hat eine große Überraschung vorbereitet. Viel preisgeben möchte Dernjac noch nicht: „Darüber können wir noch nichts verraten, sonst wäre es keine Überraschung mehr, aber wir können sagen, dass kein Publikum der Creapers-Geschichte so etwas bisher gesehen hat.“

Zum Auftrittsort kann Heuermann etwas mehr sagen: „Die Alte Ziegelei ist ein wahnsinnig guter Standort für solche Auftritte. Was da an ehrenamtlicher Arbeit hinter steckt ist großartig“ und er verrät: „Mit dem Auftritt dort wollen wir unsere regionale Verbundenheit und unsere Wertschätzung vor dem, was dort regelmäßig auf die Beine gestellt wird, ausdrücken.“