E-Autos: Braucht Twistringen 279 öffentliche Ladepunkte?

Von: Katharina Schmidt

Bis zum Jahr 2030 soll es deutlich mehr E-Autos geben. © Zacharie Scheurer/DPA

Bricht man die Ziele der Bundesregierung auf Twistringen runter, müsste es bis 2030 im Stadtgebiet 279 öffentliche Ladepunkte geben. Sind so viele Ladepunkte überhaupt nötig?

Twistringen – Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2030 mindestens 15 Millionen vollelektrische Autos auf Deutschlands Straßen bringen. Gleichzeitig hat die Koalition das Ziel formuliert, die öffentliche Ladeinfrastruktur bis 2030 auf eine Million Ladepunkte auszubauen. Rechnerisch sollen also auf einen öffentlichen Ladepunkt 15 Elektroautos kommen. Auf die Stadt Twistringen heruntergebrochen wären das sage und schreibe 279 öffentliche Ladepunkte.

Momentan gibt es im Stadtgebiet drei öffentliche Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten. Ein Ziel des Klimaschutzaktionsprogramms der Stadt Twistringen ist, die klimafreundliche Mobilität durch die Förderung von Elektromobilität voranzutreiben. Aber müssen es gleich 279 Ladepunkte sein?

In Twistringen gibt es bisher drei Ladesäulen für E-Autos

Zunächst zum Status quo: Die drei vorhandenen Ladesäulen befinden sich beim K+K-Markt, beim Raiffeisen-Markt und an der Großen Straße. In Twistringen sind aktuell mehr als 260 Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Autos angemeldet. Das entspricht weniger als zwei Prozent aller angemeldeten Autos.

Sollte sich dieser Anteil bis 2030 auf 30 Prozent erhöhen, wovon Prognosen ausgehen, würde Twistringen dann auf mehr als 4000 Elektrofahrzeuge kommen. Aus dieser Annahme heraus ergibt sich der zukünftige rechnerische Bedarf von 279 Ladepunkten.

„Jedoch gilt für Nutzende das private Laden im häuslichen Umfeld als höchst attraktiv“, sagt Twistringens Klimaschutzmanagerin Lydia Geerken auf Anfrage der Kreiszeitung. „Deshalb ist die private Ladeinfrastruktur eine zentrale Säule für den künftigen Bestandszuwachs von E-Fahrzeugen in Deutschland und auch in Twistringen.“

Viele Menschen laden E-Autos zu Hause oder bei der Arbeit

Aktuell würden etwa 85 Prozent der Ladevorgänge beim Laden von E-Autos an privaten Ladestationen oder am Arbeitsplatz vorgenommen, führt Geerken aus. Aufgrund der hohen privaten Laderate und auch der Schwierigkeit, einen Ladepunktbetreiber zu finden, sehe die Stadt die Zahl von 279 sicherzustellenden öffentlichen Ladepunkten für Twistringen als zu hoch an. „Dennoch wird auch die Stadt mit Ladepunktbetreibern in Kontakt treten, um weitere öffentliche Ladepunkte zu realisieren.“

Der Ausbau der Ladestruktur ist nicht nur im Klimaschutzaktionsprogramm der Stadt verankert. Der Twistringer Ausschuss für Bau, Umwelt, Klima, Wirtschaftsförderung und Planung hatte im Frühjahr 2022 den Antrag der Grünen beschlossen, den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu forcieren. Außerdem stimmte der Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung im Juli geschlossen dafür, die Stadtverwaltung zu beauftragen, mögliche Standorte für öffentliche Schnelllade-Säulen in Abstimmung mit den örtlichen Versorgern, dem Einzelhandel und den Gewerbebetrieben zu finden.

Einen Überblick über Ladestationen für Elektromobilität in Deutschland und zukünftige rechnerische Bedarfe gibt das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur finanzierte Standort-Tool.