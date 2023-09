Glasfaserausbau in Twistringen schreitet voran

+ © GVG Glasfaser Der Aufbau des neuen Point of Presence verlief reibungslos. © GVG Glasfaser

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Twistringen schreitet voran. Jetzt wurde ein sogenannter Point of Presence installiert.

Twistringen – Schweres Gerät war nötig, um den knapp 30 Tonnen schweren Hauptverteiler für das Glasfasernetz in Twistringen am Freitag auf das dafür vorgesehene Fundament an der Straße Am Mühlenacker, ganz in der Nähe der Sporthalle, zu platzieren. Dieser sogenannte Point of Presence (PoP) verbindet das neu errichtete Glasfasernetz in der Stadt mit dem Backbone-Netz, welches wiederum mehrere Teilnetze miteinander verknüpft

Von dem neu aufgestellten Verteiler aus werden die einzelnen Glasfaserstränge gebündelt bis in die Straßen und schließlich in die einzelnen Haushalte gebracht.

Seit Juli laufen die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz der GVG-Gruppe mit ihrer Marke Nordischnet in den schwarzen Flecken (bisherige Internetversorgung bereits mehr als 30 MBit/s) in Twistringen. Ausführendes Tiefbauunternehmen ist die Firma Krafteam.

Flächendeckender Glasfaserausbau im Landkreis Diepholz: Es geht voran

Der Ausbau geht laut einer Pressemitteilung planmäßig voran. Mit dem PoP sei nun die technische Schaltzentrale des neuen Netzes installiert worden. „Mehr als 1 700 Häuser können damit zukünftig auch in den schwarzen Flecken mit Highspeed-Internet versorgt werden“, schreibt die GVG-Gruppe in der Mitteilung. Darin zitiert sie auch GVG-Gebietsleiter Mario Aquino: „Mit der PoP-Setzung in einer weiteren Gemeinde im Landkreis Diepholz kommen wir dem geplanten flächendeckenden Ausbau in der Region erneut einen Schritt näher.“ Der Aufbau sei reibungslos und ohne Verzögerungen verlaufen.

„Neben dem PoP werden zusätzlich zwei größere Verteiler in Twistringen aufgestellt. So können mehrere tausend Haushalte und Betriebe über ihren Glasfaseranschluss mit Internet-, Telefon- und Fernsehdiensten von Nordischnet versorgt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Anschlüsse würden sukzessive aktiviert, sodass die einzelnen Kunden nicht auf die Fertigstellung des gesamten Netzes warten müssten. „Bereits Ende dieses Jahres werden die ersten Glasfaseranschlüsse in den schwarzen Flecken in Twistringen nutzbar sein“, stellt die GVG-Gruppe in Aussicht. Der Abschluss der Tiefbauarbeiten ist für Mitte 2024 geplant. Parallel zum Ausbau des Netzes in Twistringen laufen die Arbeiten auch in den schwarzen Flecken von Stuhr, Hüde, Marl und Stemshorn.

„Während die Bauarbeiten im eigenen Stadtteil noch laufen, kann der Hausanschluss vergünstigt erworben werden“, erklärt Aquino. Wer sich dazu informieren möchte, kann dies per Telefon (0431/80 64 96 49) tun oder online (www.nordischnet.de) einen Beratungstermin vereinbaren.