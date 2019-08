Auge und Hand im Einklang

Europäische Langbogenmeisterschaften

+ © Nölker Bei den Langbogenmeisterschaften kommen Sportler aus der ganzen Welt zusammen. © Nölker

Twistringen - Von Sabine Nölker. 60 Sportler aus sechs Nationen haben jetzt in der Hünenburg um die Europameisterschaft im Langbogenschießen gekämpft. Am Ende sicherten sich die Gastgeber, das Budo Shin Dojo, in der Mannschaft Platz 4 und stellen mit Tomasz Szmagara erstmalig einen Europameister im Präzisionsschießen. Der Twistringer Dieter Kordes bewies mit zwei dritten Plätzen im Schnellschießen und vom Wehrturm, dass sein Dojo auf dem Vormarsch ist.