Von „aufrechter Haltung“ bis zu „Schlitzaugen“

Gefiederte Teilnehmer der Geflügelschau in Twistringen müssen sich den kritischen Bewertungen der Richter stellen / Insgesamt 39 Aussteller

+ Der Vorsitzende des GZV Twistringen, Stefan Siegmann (Mitte) gratulierte dem Gewinner des Zuchtpreises für Wasser- und Ziergeflügel Marcel Welz (links) sowie dem neuen Vereinsmeister Heiko Weghorst und dessen Zwergente. - Foto: Büntemeyer

Twistringen - Von Heiner Büntemeyer. Die acht Wertungsrichter waren beeindruckt, und der Vorsitzende des Geflügel-Zuchtvereins Twistringen, Stefan Siegmann, freute sich: So eine ausgezeichnet gestaltete und gut organisierte Geflügelschau hatten sie auf Vereinsebene schon lange nicht mehr gesehen. Am Eingang wurden sie und die vielen Besucher von den mächtigen Pommerngänsen und Diepholzer Gänsen begrüßt. Entlang der Wand hatten Ausstellungsleiter Heinz Meyer und seine Helfer neue Volieren aufgebaut, in denen sich buntes Ziergeflügel tummelte.