Disco-Kult in Twistringen: Drei Tage Party in der Alten Ziegelei

Von: Sabine Nölker

Lisa-Marie Schade und ihre Omi Bruni Schade sind überwältigt von so vielen Gratulanten. © Sabine Nölker

Die Gastro-Familie Schade feierte mit Hunderten Gästen ein rauschendes Jubiläumsfest.

Twistringen – Für drei Tage lebte der Disco-Kult der 1970er- bis 2000er-Jahre in Twistringen wieder auf. Dank der Familie Schade, die seit fünf Jahrzehnten in der Gastronomie-Szene im Dienste ihrer Gäste steht, erlebte die Alte Ziegelei einen Zustrom an Feierfreudigen, der nicht abreißen wollte. „50 Jahre habt ihr uns die Treue gehalten, dafür möchten wir euch von ganzem Herzen danken“, strahlte Bruni Schade von der Bühne. „Es war eine schöne Zeit. Aber wir dürfen die nicht vergessen, die nicht mehr bei uns sind“, erinnerte sie in ihrer Ansprache.

Es war die Zeit, als Hits von ABBA, Kiss, AC/DC, Donna Summer und den Bee Gees die Musikszene bestimmten und Bruni und Klaus Schade Geschäftsführer des Sir Georg in Twistringen wurden. Das war 1973, und keiner der beiden konnte ahnen, dass noch ihre Enkelkinder in Twistringen Gäste verwöhnen würden. Drei Generationen der Familie Schade feierten drei Tage lang mit Hunderten von Gästen einen rauschenden 50. Geburtstag und erhielten viel Dank und Anerkennung für ihre Leistung.

Feierfreudige Gäste bei dem großen Jubiläums-Party-Wochenende. © Sabine Nölker

„Es war eine schöne Zeit, mit Verlosungen, einer tollen und erfolgreichen Thekenmannschaft sowie legendären Karnevalsfeiern“, lässt Bruni Schade am Samstag die Jahre Revue passieren. In der Discothek Sir Georg lernten sich viele Paare kennen, die noch heute zusammen sind. Bruni und Klaus sowie später Conni und Klausi waren die Inhaber der Disco, des Imbissstübchens und nun des Klausis. „Wir haben so viele Freundschaften fürs Leben geschlossen“, so Klausi Schade. Das bewies die Vielzahl der Gäste, die zu dieser besonderen Jubiläumsfeier gekommen waren.

Drei Tage Partystimmung in der Alten Ziegelei

Drei Tage Partystimmung. Den Anfang machte der Freitag mit einer Ü-30-Party, bei der die DJs Tommi Schumacher und Manuel Bartels für eine volle Tanzfläche sorgten. Bis in die Morgenstunden feierten mehr als 400 Menschen.

Der Haupttag war ohne Zweifel der Samstag. Schon weit im Vorfeld waren die Karten vergriffen. Es gab ein großes Hallo, wenn sich Bekannte aus alten Zeiten über den Weg liefen. Sie waren aus allen Himmelsrichtungen nach Twistringen in die Alte Ziegelei gekommen. Ehemalige DJs ebenso wie Mitarbeiter und Gäste.

Neben dem Austragungsort waren es Sängerin Claudia und die Kapelle Toast Hawaii sowie das DJ-Duo Bartels und Schumacher, die den Abend zu einem tollen Event machten. Natürlich fehlte auch die legendäre Verlosung eines überdimensionalen Fernsehers nicht oder die damals so beliebte Pommes-Jägersahnesauce.

Erfolgskonzept seit 50 Jahren

Sowohl die Buden im Außenbereich wie auch der Hot Oven und die Pressenhalle waren von Menschen regelrecht belagert. Die Thekenteams hatten alle Hände voll zu tun und die Tanzfläche war nie leer. Bis morgens um 4 Uhr war Party pur angesagt.

Der Sonntag mit einem Frühschoppen lockte erneut unzählige Menschen an. Obwohl sichtlich von den Feierlichkeiten erschöpft, ließ es sich die Familie Schade nicht nehmen, auch hier von Anfang bis Ende unzählige Hände zu schütteln, Umarmungen zu verteilen und in Erinnerungen zu schwelgen.

Für Bruni, Klaus, Conni, Klausi sowie Lisa-Marie und Florian Schade – die dritte Generation – ein unvergessliches Wochenende. „Ich möchte mich am Ende bei meiner Familie bedanken“, so Bruni. „Wir haben immer zusammengehalten und waren füreinander da!“ Ein Erfolgskonzept, dass sich seit 50 Jahren bewährt.