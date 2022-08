Twistringen plant digitalen Marktplatz

Von: Katharina Schmidt

Digitale Vertriebswege sind spätestens seit Corona auch für viele ältere Menschen keine große Unbekannte mehr. © Jens Büttner

Online shoppen oder den Einzelhandel vor Ort unterstützen? Beides! Das soll zumindest ein digitaler Marktplatz ermöglichen, den die Stadt Twistringen zusammen mit der GUT (Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen) aufbauen will. Am 5. September gibt es eine Informationsveranstaltung für alle Gewerbetreibenden.

Twistringen - „Es ist kein Geheimnis, dass die Innenstädte vor allem in Kleinstädten immer mehr an Attraktivität verlieren“, führt Bürgermeister Jens Bley zu den Hintergründen aus. „Geschäfte werden geschlossen, weil die Konkurrenz mit dem Onlinehandel und der damit verbundene Preiskampf zu stark werden. Oder es fehlt ganz einfach an Nachfolgelösungen. Die Innenstädte drohen immer mehr, auszusterben.“

Der digitale Marktplatz soll diese Entwicklung aufhalten und den Gewerbetreibenden vor Ort helfen, neue Kundengruppen zu erschließen. Das Angebot richtet sich nicht nur an die größeren Geschäfte, sondern insbesondere auch an Produzenten regionaler Produkte, etwa Hofläden, Honigerzeuger oder Wochenmarkt-Betreiber.

Der Twistringer Stadtgutschein soll digitalisiert werden

Hinter der Idee des digitalen Marktplatzes steckt genau genommen ein ganzes Digitalpaket mit drei Maßnahmen, die im Rahmen des EU-Programms „Perspektive Innenstadt“ gefördert werden. Erstens: Der Stadtgutschein soll digitalisiert werden, sodass Kundinnen und Kunden ihn immer und überall dabei haben können. Die Zeiten, in denen Papiergutscheine in der Schublade verstauben, sollen damit Geschichte sein. Zudem biete dieses digitale Gutscheinmodell die Möglichkeit eines steuerfreien Sachbezugs, den Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihrem Personal monatlich zur Verfügung stellen können.

Ein zweiter Baustein des Digitalpakets: Der Stadt und der GUT schwebt die Einführung eines digitalen Gutscheinbuches für die Region vor. In einer App sollen Gewerbetreibende aus Twistringen die Möglichkeit haben, Coupons, Angebote und Highlights zu präsentieren und so auf sich aufmerksam zu machen.

Herzstück des Digitalpaketes ist die Einführung eines Onlinemarktplatzes für die Region, auf dem Produkte, Veranstaltungen und Gutscheine online vermarktet werden können. Nutzerinnen und Nutzer können dann, so das Konzept, auf einen Blick Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Gastronomieangebote oder Veranstaltungen in der Umgebung finden.

Informationsveranstaltung für alle Gewerbetreibende

Wie der digitale Marktplatz im Detail funktionieren soll, können Gewerbetreibende am 5. September erfahren: Die Stadt Twistringen lädt für diesen Termin in Kooperation mit der GUT alle Gewerbetreibenden zur Informationsveranstaltung „Digitales Twistringen“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Aula des Twistringer Gymnasiums. An dem Abend sollen das Digitalpaket vorgestellt und die Maßnahmen im Detail erläutert werden. Diskussionen, Fragerunden und weitere Ideen runden das Programm ab. Die Stadt hofft auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zwecks Planbarkeit bittet sie um Anmeldung bis zum 28. August unter: https://pollunit.com/polls/digitalestwistringen. . „Für die Gewerbetreibenden der Stadt Twistringen brechen neue Zeiten an“, heißt es in der Einladung zu der Informationsveranstaltung.

In Zeiten von großen Onlinehändlern wie Amazon und Co. sei es umso wichtiger, die Kaufkraft in der Region zu binden, verdeutlicht Bürgermeister Bley. „Digitale Vertriebswege sind seit Corona selbst für ältere Käuferinnen und Käufer keine große Unbekannte mehr und gewinnen in allen Altersklassen zunehmend an Beliebtheit.“ Das Digitalpaket sei „ein erster Schritt in Richtung Digitalisierung, der unabdingbar sein wird, um am heutigen Markt bestehen zu können“.

