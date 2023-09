Gedenkveranstaltung zum Antikriegstag in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Andrea Wemheuer (Verdi) © Privat

Es war die erste offizielle Kriegshandlung im Zweiten Weltkrieg: Am 1. September 1939 überfiel die Deutsche Wehrmacht Polen. In mahnender Erinnerung daran gilt der 1. September heute als Antikriegstag. Anlässlich dieses Datums gab es am Freitagabend eine Gedenkveranstaltung im Twistringer Rathaus. Dazu eingeladen hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Stadt und das Hildegard-von-Bingen-Gymnasium.

Twistringen - „Dass der Antikriegstag kein Relikt aus vergangenen Tagen ist, an dem man pflichtschuldig an schlimme, aber überstandene Zeiten erinnert und sich dann schnell wieder dem Alltag widmet, das erleben wir derzeit sehr schmerzhaft“, sagte Andrea Wemheuer, Landesleiterin der Gewerkschaft Verdi, bei der Gedenkveranstaltung. Es herrsche immer noch Krieg in der Ukraine, und ein Ende sei nicht absehbar.

„Aber auch in vielen anderen Ländern der Welt gibt es gewaltsame Auseinandersetzungen“, verdeutlichte sie. Ihre Aussage untermauerte sie mit Zahlen des Konfliktbarometers des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung: 2022 gab es demnach weltweit 21 Kriege und 363 Konflikte.

„Das sind 363 zu viel“, so Wemheuer. „Hinter diesen abstrakten Zahlen stehen reale Menschen, Leid, Tod und Vertreibung. Kinder, die ihre Zukunft verlieren. Junge Männer, die in sinnlosen Kämpfen als lebendes Material verschlissen werden und Frauen, denen Gewalt angetan wird.“

Twistringens Bürgermeister Jens Bley: „Jeder Krieg ist einer zu viel“

„Jeder Krieg, den es gibt, ist deutlich einer zu viel“, findet auch Twistringens Bürgermeister Jens Bley, der bei der Gedenkveranstaltung ebenfalls ans Rednerpult trat.

„Wir Menschen, wir streiten“, sagte er. Das gehöre zum Leben dazu. Ein Streit könne zum Beispiel aufgrund von unterschiedlichen Überzeugungen entstehen. Aber wenn aus Überzeugungen Ideologien würden, „dann kann es mitunter auch gefährlich werden“.

Bley hob die Bedeutung von Respekt und Toleranz für die Gesellschaft hervor. Genau darum – und um die Achtung des Grundgesetzes – sei es ihm auch gegangen, als er sich vor einigen Wochen zum Verhalten von Teilnehmern der Montagsdemonstrationen in Twistringen geäußert habe.

Bürgermeister Jens Bley © Könemann

Wie berichtet, hatte Bley damals appelliert, Anstand zu bewahren. „Beleidigung, Diskriminierung und Ausgrenzung: Das gehört nicht dazu“, sagte er damals in einer Videobotschaft in den sozialen Medien.

„Ich wurde daraufhin regelrecht verbal angegriffen, das sage ich in aller Deutlichkeit. Beleidigungen waren das geringste Übel“, blickte Bley am Freitag zurück. „Ich glaube, der Grund war: Man wollte mich beeinflussen. Man wollte mich vielleicht auch einschüchtern durch diese hochaggressive Art, die man mir entgegengebracht hat. Vielleicht sollte ich auch eine gewisse Überzeugung annehmen.“ Bis heute hätten sich die Verantwortlichen der Alternative für Deutschland (AfD) nicht entschuldigt oder sich von dem Fehlverhalten ihrer Sympathisanten abgegrenzt. „Und diese fehlende Abgrenzung spüren wir im ganzen Bundesgebiet. Und weil diese Abgrenzung nicht erfolgt, sehe ich persönlich, dass diese Partei keine demokratische Legitimation hat.“

Auch Verdi-Landesleiterin Wemheuer kam auf die AfD zu sprechen. „In Deutschland und vielen anderen Ländern sind leider wieder autoritäre und rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch. Die Demokratie ist in Gefahr, das muss man so deutlich sagen.“ Die AfD sei keine Partei wie jede andere. „Sie steht nicht auf den Werten unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, sie will Hass, Zerstörung und Hetze säen.“

Die Ampel-Koalition müsse angesichts dessen dafür sorgen, dass die Menschen nicht den Glauben an die Demokratie verlieren und „die vielen Probleme, die es gibt, angehen“.

Die Bedeutung von Frieden hoben auch Matthias Müller, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Diepholz, sowie Pfarrer Joachim Kieslich hervor. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums hatten außerdem verschiedene Beiträge vorbereitet. In einem Video stellten sie Theorien zur Entstehung von Konflikten und Krieg vor. Ebenso veranschaulichten sie, was sie mit Krieg assoziieren: Angst, Traurigkeit, Terror.

In einem anderen Video informierte Chiara Kraft zum Thema Zwangsarbeit. Einst gab es sieben Arbeitslager in Twistringen. Auf die Spuren dieses düsteren Kapitels hatten sich vor der Gedenkveranstaltung knapp 30 Personen begeben, bei einem Stadtrundgang mit Gästeführerin Hedwig Harms. Der Gedenkveranstaltung im Rathaus wohnten um die 40 Besucher bei.

Zwei eindrucksvolle Gedichte zum Thema Krieg trugen die Schülerinnen Laura Tegeler und Leongo Mawa-Isaac vor. Auf Stellwänden im Rathausfoyer vermittelten Impressionen von Städtepartnerschaften einen Eindruck davon, wie ein Miteinander in Europa aussehen kann.

Gary Castle begleitete die Veranstaltung musikalisch, unter anderem mit „Imagine“ von John Lennon: Stell dir vor, alle Menschen würden in Frieden leben...