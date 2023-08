Antikriegstag in Twistringen: Gemeinsam erinnern am 1. September

Teilen

Ein Gedenkstein in Twistringen erinnert an die Synagoge ARCHIVBILDER: KÖNEMANN © Privat

Anlässlich des Antikriegstags sind in Twistringen für den 1. September ein Stadtrundgang und eine Gedenkveranstaltung geplant - getreu dem Motto: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.

Twistringen – Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall Deutschlands auf Polen. Man muss aber gar nicht so weit im Geschichtsbuch zurückblättern. Seit mehr als einem Jahr herrscht wieder Krieg mitten in Europa. „Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Bevölkerung ganzer Landstriche vertrieben und kostet immer noch unzähligen Menschen das Leben“, schreibt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Niedersachsen-Mitte in einer Pressemitteilung. Darin lädt er anlässlich des Antikriegstags für Freitag, 1. September, nach Twistringen ein – zu einem besonderen Stadtrundgang und einer Gedenkveranstaltung im Rathaus.

Das Thema des Stadtrundgangs lautet „Jüdisches Leben und Zwangsarbeit“. Start ist um 16.45 Uhr auf dem Twistringer Marktplatz. Von dort aus geht es zusammen mit der Twistringer Gästeführerin Hedwig Harms zu Orten gegen das Vergessen. Vorgesehene Stationen sind zum Beispiel ehemalige Wohnorte jüdischer Bürger. Oder jener Platz, an dem einst in Twistringen die jüdische Synagoge stand. Am 10. November 1938 brannten Nazis das Gotteshaus nieder. Die Feuerwehr löschte die Flammen damals nicht, sondern hielt den Brand lediglich unter Kontrolle. Häuser und Wohnungen von Juden wurden durchsucht, Wertgegenstände beschlagnahmt, Menschen ins Feuerwehrhaus gesperrt. Ein Gedenkstein und eine Infotafel an der Bachstraße erinnern heute daran.

In der Zeit von 1933 bis 1942 lebten nach heutigem Wissen 45 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Twistringen. Fünf davon starben eines natürlichen Todes. 13 gelang die Flucht ins Ausland, sie überlebten. Bei 13 Personen ist unklar, welches Schicksal sie ereilte. Sechs emigrierten, wurden aber dennoch später deportiert. Acht Menschen wurden in Twistringen gefangen genommen, deportiert und sind gestorben. Wahrscheinlich wurden sie ermordet.

Im Anschluss an den Stadtrundgang wird es am 1. September um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses eine Gedenkveranstaltung geben, die der Twistringer Musiker Gary Castle begleitet. Die Hauptrede hält Andrea Wemheuer, Landesleiterin der Gewerkschaft Verdi. Auf dem Programm stehen außerdem thematisch passende Videobeiträge sowie Wortbeiträge von Jens Bley (Bürgermeister der Stadt Twistringen), Bianca Röhrig-Kraft (Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Twistringen) und Matthias Müller (Kreisverbandsvorsitzender des DGB). Für Snacks und Getränke ist laut Einladung gesorgt, der Eintritt ist frei.

„Wir wollen uns gemeinsam erinnern, unsere Position feststellen und den Blick in die Zukunft werfen“, heißt es in der Pressemitteilung des DGB, die überschrieben ist mit den Worten: „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.“

Gästeführerin Hedwig Harms. © Privat