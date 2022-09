Migrationsberatung in Twistringen: Geflüchtete berichten von ihren Erfahrungen

Von: Katharina Schmidt

Ghulam Sakhi Rahmani, Fanja Rasolonjanahary, Sabina Dzhafarova und Elena Popova.

Am 14. September ist Aktionstag für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer. Menschen, die dieses Angebot beim Caritasverband in Twistringen in Anspruch genutzt haben, erzählen von ihren Beratungen.

Twistringen – Sie hatten ein normales, gutes Leben. Dann kam der Krieg. Von einem Tag auf den anderen hat sich für Sabina Dzhafarova (34) und ihre Familie alles geändert. Sie mussten aus der Ukraine flüchten und leben seit April in Twistringen. Der älteste Sohn hat Autismus, brauchte schnell eine Therapie. Nur wie kann das fernab der Heimat gelingen?

Auch Ghulam Sakhi Rahmani (27) weiß, wie es ist, alles zurückzulassen: Er hat als Ortskraft in Afghanistan gearbeitet und kam im Januar nach Deutschland. Er und seine schwangere Ehefrau wurden der Stadt Twistringen Anfang März zugewiesen.

Sowohl Sabina Dzhafarova als auch Ghulam Sakhi Rahmani sind froh, dass es die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) gibt. Im Zuge dieses vom Bund geförderten Programms hat der Caritasverband sie beim Ankommen in Deutschland unterstützt – bei Behördengängen, der Klärung des Aufenthaltstitels, Arztterminen und all dem Papierkram, der selbst dann schwer zu durchblicken ist, wenn man die deutsche Sprache perfekt beherrscht.

Diese Form der Migrationsberatung steht auf der Kippe, zumindest in ihrem jetzigen Umfang. Jörg Busse, Geschäftsführer des Caritasverbandes für die Landkreise Diepholz und Nienburg links der Weser, verweist auf die Diskussion im Bundestag, ob man die Bundesmittel für die Migrationsberatung kürzen könnte. In seinen Augen ist das „nicht nachvollziehbar“, insbesondere angesichts der Situation in der Ukraine.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, der auch die Caritas angehört, hat für Mittwoch, 14. September, zum Aktionstag aufgerufen. Sie will untermauern, wie wichtig Migrationsberatung ist.

Für die Beratungsstelle in Twistringen hätte eine Kürzung der Bundesmittel spürbare Folgen: Weniger Geld gleich weniger Stellen. Derzeit gibt es dort 2,5 Stellen im Bereich der Migrationsberatung, wobei diese nicht ausschließlich durch Mittel des Bundes getragen werden – für verschiedene Zielgruppen gibt es verschiedene Töpfe.

Das MBE-Programm richtet sich an Migranten ab 27 Jahren. Ein paar Zahlen zu dieser Art der Migrationsberatung in Twistringen: Zurzeit sind 85 Ratsuchenden registriert, die meisten davon kommen aus Syrien, der Ukraine oder Bulgarien. Mit einem Beratungstermin ist es meist nicht getan. Im Schnitt sucht jeder Ratsuchende die Caritas drei Mal auf – von Juli 2021 bis Juni 2022 gab es 250 Beratungskontakte.

Wie sichere ich meinen Lebensunterhalt? Wie finde ich Arbeit?

Fanja Rasolonjanahary arbeitet seit rund einem Jahr als Migrationsberaterin für Erwachsene beim Caritasverband. Ihr zufolge geht es für Menschen, die das Angebot in Anspruch nehmen, im Kern um Fragen wie: Wie sichere ich meinen Lebensunterhalt? Welche Leistungen stehen mir zu? Wie finde ich Arbeit? Wo kann ich wohnen? „Ein ganz großes Thema ist auch der Spracherwerb“, erzählt Rasolonjanahary.

Die Geflüchteten Sabina Dzhafarova und Ghulam Sakhi Rahmani haben den Kontakt zur Caritas beide über das Rathaus gefunden. Dank der Hilfe der Migrationsberatung konnte Dzhafarovas schnell mit dem Autismus Therapie Zentrum in Bassum in Kontakt treten, um ihrem Sohn die nötige Unterstützung zu ermöglichen. Wenn der Krieg vorüber sei, werde sie Geld für die Caritas spenden, sichert sie auf Englisch zu – damit anderen so geholfen werden könne, wie man ihr geholfen habe.

Sabina Dzhafarova wechselt im Gespräch zwischen Englisch, Deutsch und Ukrainisch. Wenn sie Ukrainisch spricht, übersetzt Dolmetscherin Elena Popova. Dolmetscherleistungen, zum Beispiel bei Terminen mit Behörden, werden ebenfalls durch Bundesmittel für Migration gewährleistet. Popova verdeutlicht, wie wichtig das ist: „Wenn Sie mit dem Google Übersetzer Beamtendeutsch übersetzen wollen, kriegen Sie einen Wortsalat.“

Ghulam Sakhi Rahmani zeigt sich ebenso dankbar für die Unterstützung wie Dzhafarova. Vor Kurzem ist er Vater geworden, der Stolz steht ihm ins Gesicht geschrieben. In der Schwangerschaft hat die Caritas geholfen, Termine mit dem Frauenarzt zu koordinieren und auch Termine begleitet. „Das war sehr wichtig für uns“, hebt Ghulam Sakhi Rahmani hervor, der in Afghanistan mit Deutschen zusammengearbeitet hat und mit der Sprache daher schon etwas stärker vertraut ist.

Der 27-Jährige hat in seiner Heimat Elektrik studiert und will in Deutschland einen Master draufsatteln. Aktuell wartet er auf einen Integrationskurs. „Wir haben unser normales Leben zurückgelassen in Afghanistan“, erzählt er. Seine Arbeit in einem großen Büro dort sei gut für ihn und seine Familie gewesen – und plötzlich hätten sie alles verloren. Aber er versucht, nach vorne zu blicken: „Wir sind glücklich, dass wir hier sind, und haben hier viele Möglichkeiten.“