Anke Borchers und Lüder Steenken sind Schiedsleute

Twistringens Nachbarschaftsdiplomaten

+ © Lentvogt Lüder Steenken und Anke Borchers, Ortsbürgermeisterin von Heiligenloh, sind seit 2015 als Schiedsmann und Schiedsfrau in Twistringen unterwegs. © Lentvogt

Twistringen - Von Marc Lentvogt. So ein Nachbarschaftsstreit kann – so ein beliebtes Klischee – hässlich werden. In der Realität sei es aber nur selten so dramatisch, wie es häufig dargestellt und von den Beteiligten wahrgenommen werde. „Das meiste kann man zwischen Tür und Angel klären“, sagt Lüder Steenken. Gemeinsam mit Anke Borchers ist er 2015 zur ehrenamtlichen Schiedsperson vereidigt worden.