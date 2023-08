Jugendgruppe des Fischereivereins Twistringen ist über den Sommer stark gewachsen

Von: Katharina Schmidt

Bei einer Ferienaktion am Anglerteich. © Verein

Die Jugendgruppe des Fischereivereins Twistringen ist über den Sommer stark gewachsen. Jeden Freitag trifft sie sich. Neue Mitglieder sind willkommen.

Twistringen – „Die Kids fangen tatsächlich häufig größere Fische als die Erwachsenen!“ Mike Lüschen nickt ein paar Kindern anerkennend zu, die am Ufer eines Teichs am Anglerheim des Fischereivereins Twistringen verweilen. Diese wiederum antworten dem Jugendwart mit einem breiten Grinsen. Es ist Freitagnachmittag, Zeit für das wöchentliche Junior-Angeln. Seit Kurzem haucht der Fischereiverein seiner Jugendarbeit damit wieder neues Leben ein – und stößt auf großes Interesse.

„Durch Corona ist vieles kaputtgegangen“, sagt Mike Lüschen und berichtet von Problemen, die viele Vereine während der Pandemie plagten: Durch Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften war vieles nur eingeschränkt möglich, wenn überhaupt.

Befüllen einen Futterkorb: Mike Lüschen und Josephine. © Privat

Nun also der Neustart. „Angefangen haben wir mit ein, zwei Kindern“, blickt der Jugendwart zurück. „Über den Sommer ist das dann ganz schön gewachsen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da sind inzwischen 17 Kids drin. Auch ein paar Kinder aus der Ukraine angeln mit.“ Selbst der viele Regen habe die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht aufhalten können. „Wir waren trotzdem immer bei Wind und Wetter hier, da waren die Kinder ganz wacker!“

Während der Jugendwart erzählt, hilft er den Kindern, kleine Maiskörner, Maden und anderes Futter an die Haken zu piksen. Zwischendurch zeigt er auf die andere Seite des Teiches. „Da drüben wurde gerade schon eine Brasse gefangen!“ Eines der Kinder schaut ihn neugierig an: „Ich weiß gar nicht, was eine Brasse ist.“ „Eine Brasse, das ist ein Friedfisch mit einem ausstülpbaren Rüsselmaul“, erklärt Lüschen. „Damit durchwühlt die Brasse dann den Schlamm.“

Kinder lernen beim Angeln in Twistringen viel über Tiere

Eine Teilnehmerin ist die achtjährige Josephine. Sie hat das Angeln bei einer Ferienaktion kennengelernt, als eine von mehr als 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ihr hat es so gut gefallen, dass sie wieder zum Angelteich gekommen ist. „Man lernt dadurch Fische kennen“, berichtet sie begeistert. „Nicht nur Fische“, ergänzt Mike Lüschen. „Der Ralf hat eben zum Beispiel eine Libellenlarve gefunden, eine richtig lange, die sieht auch supercool aus!“

Beim Angeln am Teich neben dem Vereinsheim. © Privat

Der Ralf, das ist Ralf Knippenberg. Er hilft neben Mike Lüschen tatkräftig beim Junior-Angeln mit, ebenso wie Theo Schmidt.

Ein weiterer Vorteil am Junior-Angeln, den Mike Lüschen noch nachschiebt: Die Kinder hätten in der Zeit kein Tablet oder Smartphone in der Hand, sondern die Angel. Draußen, in der Natur.

Der neunjährige Janno macht beim Junior-Angeln mit, „weil es mir einfach Spaß macht!“ Er weiß inzwischen ziemlich gut, was alles in dem Teich am Anglerheim herumschwimmt. „Zander, Rotauge, Schleien, Aale, ...“, zählt er auf.

Früher mit dem Opa zum Angeln

Mike Lüschen nickt. Der 31-Jährige angelt selber seit Kindheitstagen. „Mein Opa hat mich früher mitgenommen. Wir waren wirklich viele im Angelverein. Und wir hatten früher klasse Jugendwarte.“ Die Erinnerung daran ist für ihn ein großer Ansporn, sich nun selber für die Jüngeren ehrenamtlich zu engagieren.

„Man hat gut zu tun und kommt selber gar nicht zum Angeln“, meint Lüschen und schmunzelt – dass seine Angelrute relativ unbeachtet daliegt, scheint ihn nicht zu stören. Er geht auf die Fragen der Kinder ein, erklärt, hilft. Zum Beispiel, wenn die Angel mal wieder nicht so richtig will. „Vielleicht ist irgendwo etwas verdreht? Guck mal, ob die Schnur überall durch die Ringe geht?“

Alle Kinder, die Lust und Zeit haben, sind herzlich eingeladen, einfach mal beim Junior-Angeln vorbeizuschauen. „Wir machen das jeden Freitag“, informiert Lüschen. Ab 16 Uhr gehe es los, geangelt werde ungefähr für zwei Stunden. Das Angebot richte sich an Kinder ab acht Jahren. „Wichtig ist natürlich, dass sie schwimmen können“, verdeutlicht der Jugendwart.

Das Anglerheim liegt an der Jahnstraße 20, direkt neben dem Pfadfinderheim.

Weitere Infos unter www.fischereiverein-twistringen.com