Ampel in Heiligenloh geplant

Von: Katharina Schmidt

Die Hauptstraße in Heiligenloh. Ungefähr auf Höhe der Volksbank soll eine Bedarsampel gebaut werden. © Wolframm

Die Hauptstraße in Heiligenloh zu überqueren, kann eine heikle Angelegenheit sein – vor allem, wenn die Reaktionsfähigkeit altersbedingt nachlässt. Eine Bedarfsampel soll Abhilfe schaffen.

Heiligenloh – In Heiligenloh soll eine Bedarfsampel bald Fußgängern dabei helfen, die Hauptstraße zu queren. Die Kosten wollen sich die Stadt Twistringen und der Landkreis teilen.

Laut dem Ersten Stadtrat Harm-Dirk Hüppe wird die Ampel voraussichtlich im kommenden Jahr gebaut, auf Höhe der Volksbank. Die Stadt Twistringen hat für ihren Anteil an den Kosten 15 000 Euro im Haushaltsentwurf eingeplant.

Die Ampel wird von mehreren Seiten herbeigesehnt. Eine Interessensgemeinschaft hatte den Bau beantragt. Bestehend aus: dem Seniorenbeirat der Stadt Twistringen, der Alten- und Pflegeeinrichtung Haus Bollweg, dem Seniorenwohnpark Heiligenloh, der Seniorenbeauftragte Hedwig Harms, der Heiligenloher Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers, der örtlichen Grundschule und dem Kindergarten.

In ihrem Antrag haben sie gemeinschaftlich darauf aufmerksam gemacht, dass im Heiligenloher Ortskern mit dem Haus Bollweg und dem Seniorenwohnpark an der Bockstedter Straße zwei neue Senioreneinrichtungen entstanden sind. Es verstehe sich von selbst, „dass die Bewohner dieser Häuser häufig aufgrund körperlicher Einschränkungen dort untergebracht sind.“ Den Bewohnern falle es naturgemäß oft sehr schwer, sich allein im Straßenverkehr zu bewegen. „Deren Möglichkeiten, viel befahrene Straßen, wie in diesem Fall eine Kreisstraße, zügig zu überqueren, sind altersbedingt eingeschränkt, Reaktionen sind häufig deutlich verlangsamt.“

Scharfe Kurven nehmen die Sicht in Heiligenloh

An der Hauptstraße in Heiligenloh komme hinzu, „dass aus beiden Richtungen, sowohl von Drentwede als auch von Natenstedt aus kommend, scharfe Kurven teilweise die Sicht nehmen. Fußgänger, die hier die Straße überqueren wollen, sehen deshalb herannahende Fahrzeuge ohnehin erst sehr spät.“

Weiter sei zu erwähnen: Im Bereich der Ortsdurchfahrt Heiligenloh gebe keine sonstigen Querungshilfen, wie beispielsweise Zebrastreifen, die Bewohner der Pflegeeinrichtung nutzen könnten – „die einzige Einkaufsmöglichkeit in dem Ort befindet sich auf der anderen Straßenseite.“

Interessengemeinschaft rechnet mit mehr Verkehr

Die Interessengemeinschaft rechnet damit, dass durch das neue Logistik-Zentrum für Futtermittel in Drentwede in Zukunft viel mehr Lastwagen durch Heiligenloh rollen werden als bisher. In unmittelbarer Nähe der Hauptstraße befänden sich auch der Kindergarten und die Grundschule – Stichwort Schulwegsicherheit.

Die Freude über die Ampel, die da kommen soll, ist vonseiten der Interessengemeinschaft also groß. In den Augen der Akteure wäre es außerdem schön, wenn es am Ausgang der Poststraße einen Zebrastreifen geben würde.