„Alte Liebe“ – und der Besuch der Präsidenten-Tochter

Twistringen - Von Theo Wilke. 70 Jahre alt wird der Twistringer Land-Frauenverein in diesem Jahr. Eine Geburtstagsfeier soll es am 6. Oktober geben. Mehr verrät der Vorstand aber noch nicht. „Lasst euch überraschen“, sagt die kommissarische Vorsitzende Helga Lange, die das neue Halbjahresprogramm vorstellt. Und das bietet in diesem Jahr wieder einige Themen: etwa Genuss macht schön, alte Liebe und schlimme Kindheitserinnerungen von Bundespräsidenten-Tochter Gesine Lange.

Überraschungen werden den Land-Frauen schon für das dritte März-Wochenende angekündigt, eine Kurzreise, die am Sonnabend, 18. März, um 7 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz startet. Kosten: 149 Euro pro Person. „Anmeldungen sind nur bis zum 2. Februar bei Borchers Reisen unter 04243/ 4900 möglich“, betont Lange.

Das neue Programm beginnt am Mittwoch, 22. Februar, um 15 Uhr im Gasthaus Zur Penne mit dem Vortrag „Genuss macht schön“ von Edda Möhlenhoff-Schumann, Beraterin der Landwirtschaftskammer. Schönheit kommt von innen. Antworten gibt es auf die Fragen: Warum werden die Menschen immer schöner? Glück und Schönheit macht schön? Was kann ich für meine Schönheit tun?

Kaffee und Kuchen bezahlen die Land-Frauen selbst. Anmeldungen bis zum 20. Februar an Helga Lange (04243/ 3524) oder Marion Heuermann (04275/ 1294).

Für die Jahreshauptversammlung am Dienstag, 14. März, ab 15 Uhr im Gasthaus Zur Penne hat der Vorstand den Gängnispfarrer Matthias Brockes aus Sehnde eingeladen. Er wird aus seinem Alltag hinter Gittern berichten. Anmeldungen nehmen bis zum 12. März Marion Heuermann oder Ulla Diephaus (04243/ 5027723) entgegen.

„Alte Liebe“ ist eine szenische Lesung mit Sabine Rasper und Michael Mengeling überschrieben. Das Duo bietet Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Ausschnitte aus dem gleichnamigen Roman.

Es geht um ein älteres Ehepaar. Rentner Harry schenkt seinem Garten mehr Aufmerksamkeit als Ehefrau Lore. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung von VHS, Land-Frauenverein, Stadt, Bücherei und Förderverein.

Karten kosten im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro.

Vorschläge für die nächste Osterdekoration vermittelt Anne Bunjes von der Gartenakademie in Bad Zwischenahn am Montag, 27. März, von 15 bis 17.30 Uhr im Gasthaus Witte in Borwede. Anmeldungen bis 25. März an Marion Heuermann.

Im Rahmen des Frauen-Kultur-Frühstücks am Sonnabend, 1. April, ab 9 Uhr im Rathaus kündigt der Land-Frauenverein als Mitveranstalter einen besonderen Gast an: Gesine Lange, Tochter von Bundespräsident Joachim Gauck, wird über ihre Kindheit und Jugend in Rostock erzählen, und wie sie und ihre Geschwister als Kinder eines sehr engagierten Pastors in der Schule zu Außenseitern wurden. Karten für zwölf Euro gibt es rechtzeitig im Bürgerservice.

„Ruck zuck auf den Tisch“ heißt es am Dienstag, 25. April, ab 18 Uhr im Schulzentrum, Hohe Straße. Dann wird erneut mit Anja Thiede gekocht. Anmeldungen nimmt Irmgard Schmidt unter 04243/ 2827 entgegen.

Wie kann Land-Frau mit dem Werkstoff Beton kreative Dekorationsgegenstände, etwa Vogeltränken oder auch Blumenschalen anfertigen? Die Antwort darauf gibt Rita Ihlo am Sonnabend, 6. Mai, von 10 bis 14 Uhr auf dem Hof Schumann in Ellerhorst. Anmeldungen an Edda Möhlenhoff-Schumann.

Ende Mai lädt der Verein zu einer Fahrrad-Tagestour ein. Am 21. Juni möchten die Land-Frauen Mittsommer feiern in der Stöttinghauser Hünenburg. Die beliebte Fahrrad-Sternfahrt ist am 5. Juli vorgesehen.

Lange erinnert nochmal an den plattdeutschen Stammtisch mit Marianne Stubbe, jeweils am vierten Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Kaminzimmer des Pfarrzentrums.

„Neue Mitglieder und Gäste sind uns jederzeit willkommen. Gäste zahlen mindestens vier Euro für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen.“ Darauf weist Helga Lange noch hin. Weitere Infos im Internet.

www.landfrauen-twistringen.de