Die „alte Garde“ als Botschafter der Zukunft

TWISTRINGEN - Einer Jahrzehnte langen Freundschaft zwischen den evangelischen Kirchengemeinden Martin-Luther Twistringen und St.-Annen-Kirche Grünstädtel soll mit einem Besuch vom 21. bis 23. September neues Leben eingehaucht werden. Dann fährt Pastorin Dr. Christina Ernst gemeinsam mit Vertretern des Kirchenvorstandes und des Fördervereins in das Örtchen am Rande des Erzgebirges. „Ich betrachte uns als Vorhut“, so die Pastorin.

„Unter der Asche glimmt immer noch etwas Glut. Diese gilt es neu zu entfachen“, so die Worte von Pfarrer Burkart der St.-Annen-Gemeinde Raschau-Grünstädtel bei seinem Besuch im letzten Jahr in Bassum anlässlich des Jubiläums des Posaunenchors. Bereits zu DDR-Zeiten verbanden Bassum und Raschau sowie Twistringen und Grünstädtel innige Freundschaften. „Leider sind die Zeitzeugen nicht mehr unter uns“, so Klaus-Jürgen Erdmann. Ihm sei es wichtig, die Jugend beider Orte zusammenzubringen und so etwas Zukunftsfähiges entstehen zu lassen.

Wann genau die Freundschaft der beiden Städte entstand, ist unbekannt. „Es war Pastor Leuchtmann, der zu DDR-Zeiten dafür sorgte, dass wir mit Grünstädtel eine Partnerschaft eingehen“, erinnert sich Ernst Bolte. Damals hätten die Gemeindemitglieder mehrmals jährlich Pakete in den Osten geschickt. Mit Kaffee, Schokolade und Lebensmitteln. „Es war alles ganz genau vorgeschrieben, was ins Paket gepackt werden durfte“, fügt Anita Kammann hinzu. Dazu kamen Besuche der Westdeutschen in dem rund 800 einwohnerstarken Dorf im Erzgebirge. „Einmal schmuggelten die Twistringer sogar einen kostbaren Stoff für einen neuen Talar des Pastors über die Grenze“, berichtet Dr. Ernst.

Als sich die Grenzen öffneten, sei der Kontakt nach und nach eingeschlafen. Der letzte offizielle Besuch sei vor 25 Jahren gewesen. „Unser damaliger Flötenchor unter Johanna Petersen war Ende der 1990er-Jahre noch einmal dort“, so Erdmann weiter. „Sie haben in der dortigen Kirche ein Konzert gegeben.“

Bis 2008 habe man sich dann noch einmal auf halbem Weg getroffen. Dann war Schluss.

Als die Gemeinden Raschau-Grünstädtel im letzten Jahr in Bassum zu Besuch waren, lud Pastorin Ernst sie spontan zu einer Andacht in die Martin-Luther-Kirche ein. „Das kam gut an.“ Es folgte ein Brief aus Grünstädtel, geschrieben vom dortigen Kantor Stimpel. „Welch ein wunderschönes Wochenende durften wir erleben“, hieß es. Anlass für die Twistringer, den Kontakt wieder zu vertiefen.

„An dem Programm arbeiten wir noch“, so die acht Besucher. Grünstädtel sei eine sehr aktive Gemeinde, was die Gemeindebriefe, die man regelmäßig austausche, zeige. „Ich bin gespannt, was wir so lernen können“, freut sich die Pastorin. Vor allem, da es immer mehr Abbruch in der Gesellschaft bezüglich der Kirche gebe. „Der Osten hat uns da etwas voraus, sie mussten immer um Mitglieder kämpfen.“ Sie hoffen, zu erfahren, wie Grünstädtel dem entgegengewirkt habe.

Die acht Frauen und Männer aus Twistringen freuen sich auf die Fahrt nach Sachsen und hoffen, dort einen Grundstein für die zukünftigen Generationen legen zu können.