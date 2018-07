Neuwahlen bei den Linken: Ulrike Lampa-Aufderheide meldet sich zu Wort

Landkreis Diepholz - Zum Vorstandswechsel im Kreisverband der Linken und zum Thema Geschlechtergerechtigkeit hat sich jetzt die bisherige Sprecherin Ulrike Lampa-Aufderheide zu Wort gemeldet. 13 Jahre hatte die Kommunalpolitikerin aus Bruchhausen-Vilsen den Verband geführt – gleichberechtigt mit zunächst Ulrich Vanek, dann mit Henry Rohde.

„Ich habe mich bewusst nicht mehr um den Posten der Sprecherin beworben, damit endlich wieder friedliche politische Arbeit möglich wird“, erklärte sie nach den Querelen, die zu heftigen Auseinandersetzungen im Kreisverband geführt hatten.

Wie bereits berichtet, besteht der Vorstand des Kreisverbands zurzeit aus vier Männern. Vier weitere Posten müssen aufgrund der Quote, die bei den Linken gilt, mit Frauen besetzt werden. Hält die ehemalige Sprecherin das für realistisch angesichts der Tatsache, dass nur neun Frauen dem Kreisverband insgesamt angehören? „Die Frauen, die da sind, wollen nicht mitarbeiten“, sagt Ulrike Lampa-Aufderheide. „Wir brauchen also ganz neue Frauen, die sich erst einarbeiten müssten – oder Frauen mit Erfahrung, die aus anderen Parteien kommen.“ Sie selbst sei ehemals Mitglied der SPD gewesen.

„Die Linke im Landkreis ist jetzt fest in Männerhand, soviel zu einer Partei, die in ihrer Präambel und jedem Mitgliedsausweis die Gleichberechtigung und Freiheit aller propagiert. Wer glaubt da noch an Gerechtigkeit?“, stellt die ehemalige Sprecherin fest. Sie spricht von „Narzissmus und Vorurteilen einzelner“, die dem Verband geschadet hätten. Sie habe die Neuwahlen eingeleitet, sagt Ulrike Lampa-Aufderheide – und sie habe sich bewusst als stellvertretende Schatzmeisterin beworben. Als Bankkauffrau sei sie dazu durchaus in der Lage. Wie berichtet, hatte sie bei den Wahlen aber nicht die notwendige Mehrheit erreicht.

Die ehemalige Sprecherin kündigte an, am Freitag an der öffentlichen Mitgliederversammlung der Linken in Twistringen (19 Uhr, Hotel „Zur Börse“) teilnehmen zu wollen – gemeinsam mit einer zweiten Aktiven, die bisher im Kreisverband mitgearbeitet habe und das nun auch nicht mehr wolle.

sdl

