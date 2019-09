„Alles hat seine Zeit“ – vom Leben und Sterben

Konzert-Lese-Abend am Freitag im Twistringer Rathaus

+ Laden zu einer musikalischen Lesung ein: Sabine Rasper, Eberhard Brünger und Michael Mengeling. Foto: Burkard Meyendriesch

Twistringen –„Alles hat seine Zeit“ lautet der Titel eines Konzert-Lese-Abends, zu dem die Volkshochschule Twistringen in Kooperation mit der Initiative „Kurt“ für kommenden Freitag, 27. September, ab 19 Uhr ins Rathaus einlädt. Texte, Lieder und Musik zum Thema Lieben-Leben-Sterben stehen auf dem Programm. Das Trio Michael Mengeling, Sabine Rasper und Eberhard Brünger am Klavier führen durch den Abend. „Die Geburt ist immer ein freudiges Ereignis, die Liebe ist es meistens, der Tod eigentlich nie, warum? Dabei gibt es neben nachdenklichen Texten auch welche zum Lachen“, heißt es in einer Pressemitteilung dazu und weiter: „Mozart schuf nicht nur wunderbare Musik, sondern schrieb auch viele Briefe – darin setzte er sich auch mit dem Tod auseinander. Lassen Sie sich ein auf einen Abend, der bewegt und überrascht, der die Lachmuskeln trainiert und zu Tränen rührt.“