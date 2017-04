Mit Schaufel und Schubkarre, Schlepper, Bodenfräse und Motorsense: Die Alteisenfreunde richten das Gelände rund um die Alte Ziegelei mit erheblichem Aufwand für das Oldtimer-Trecker-Treffen am 22. und 23. April her. - Foto: Ulf Kaack

TWISTRINGEN - Von Ulf Kaack. Arbeitseinsatz mit leichtem und schwerem Gerät lautete die Ansage für die Alteisenfreunde Twistringen-Neubruchhausen am vergangenen Wochenende. Denn das von ihnen organisierte Oldtimertreffen für historische Traktoren auf dem Gelände der Alten Ziegelei ist nicht mehr fern. Wenn am Nachmittag des 21. April die ersten Lanz, Fendt, Deutz & Co. anreisen, muss das Areal in einem Top-Zustand sein.

Zum sechsten Mal läuft am 22. bis 23. April das Treckertreffen, das in der Szene einen hervorragenden Ruf genießt und als eines der größten in Norddeutschland gilt. Erwartet werden mehr als 500 alte Schlepper samt ihren Fahrern und üblicherweise einem Bauwagen zum Übernachten an der Deichsel. Beim Baujahr 1974 liegt das Limit. „Alles andere ist moderner Kram“, grinst Alteisen-Chef Philip Sander. „Erfahrungsgemäß werden sich auch wieder diverse betagte Lkw, Pkw und Motorräder unter die Ackerboliden mischen.“ Erneut werden mehrere tausend Besucher aus der Region sowie weitgereistes Fachpublikum aus der Rost-, Diesel- und Schweröl-Szene rund um die Alte Ziegelei erwartet. „Dazu kommen Aussteller, Marktbeschicker und die Gastronomie“, kündigt Philip Sander an. „Das wird nicht nur eines der größten Treckertreffen in Norddeutschland, sondern vor allem ein Volks- und Familienfest für die ganze Region.“

Klar, das will alles sorgfältig vorbereitet sein. Schon seit Monaten plant und organisiert das Team um Sander: Plakate entwerfen, Genehmigungen, Bewirtung und Programm organisieren. Die Checkliste der Arbeiten im Vorfeld ist lang, schrumpft in diesen Tagen aber zusehends.

In Eigenleistung haben die Alteisenfreunde in den vergangenen Wochen große Teile des Areals an der Alten Ziegelei bereits auf Vordermann gebracht. Die Park- und Ausstellungsflächen sind planiert, der angrenzende Wald von Totholz und anderen unschönen Hinterlassenschaften befreit. Zäune mussten repariert sowie Ver- und Entsorgungsleitungen gelegt werden.

Volks- und Familienfest für die ganze Region

Eine der Hauptattraktionen werden Vorführungen der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung sein: Schaupflügen, Rückearbeiten und mehr. „Dafür haben wir extra eine Ackerfläche angelegt und einen separaten Bereich für das Publikum gleich daneben hergerichtet“, berichtet Philip Sander. „Hier spielt – ebenso auf den drei Ausstellungsflächen für die Schlepperparade – die Musik. Traktoren aller Leistungsklassen, Marken und Baujahre werden darauf ihr gesamtes Leistungsspektrum ausspielen und können mal so richtig auf der Scholle die Sau rauslassen.“

Im Außenbereich gibt es Attraktionen speziell für Kinder sowie einen großen landwirtschaftlichen Flohmarkt, bei dem Ersatzteile für Traktoren, Antiquitäten und allerlei Nützliches zum Verkauf bereitliegen.

Auch die Gastronomie ist mit kulinarischer Vielfalt vertreten und auf einen hohen Besucheransturm vorbereitet.

Am Samstag, 22. April, geht es ab 20 Uhr auf einer Party namens Ziegelfete verschärft zur Sache. Nicht nur Traktoristen sind willkommen.

Verkehrsteilnehmer im Twistringer Umland sollten am Freitag und am Sonntag – den An- und Abreisetagen der Trecker-Armada – etwas Geduld mitbringen: Die Dieselrösser werden die Straßen der Region mit nur kaum mehr als Radfahrertempo befahren. „Unsere Traktoristen-Gäste nehmen teilweise mehr als 100 Kilometer Anfahrtsweg auf sich und sitzen oftmals viele Stunden auf dem Bock“, bittet Philip Sander um Verständnis. „Häufig erfolgt die Anreise im Konvoi und regelmäßig wird auf größeren Parkplätzen Halt gemacht, um den nachfolgenden Verkehr durchzulassen.“