Ein Aufzug ist nur eines von vielen Kriterien, die der Sozialverband in seinem Fragenkatalog bewertet. Foto: Jantje Ehlers

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Schüler mit Handicap haben es oft nicht leicht und müssen Barrieren überwinden. Im Wortsinn. Deshalb hat der SoVD (Sozialverband Deutschland) den Wettbewerb „An alle gedacht“ ausgeschrieben – und zeichnet am Montag, dem Europäischen Protesttag der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, zwei Grundschulen im Landkreis Diepholz aus.

Die Grundschulen Scholen und Heiligenloh haben, wie SoVD-Kreisvorsitzender Bruno Hartwig berichtet, die höchste Punktzahl erreicht und werden deshalb mit der SoVD-Plakette „Ein gutes Beispiel für Barrierefreiheit“ ausgezeichnet.

Anfang März hatte der SoVD alle Grundschulen im Landkreis Diepholz angeschrieben und über seinen Inklusionspreis informiert. „Denn gerade für die schulische Inklusion ist die Barrierefreiheit eine wichtige Voraussetzung. Andererseits ist uns sehr wohl bewusst, dass gerade bauliche Veränderungen von den Schulträgern aus finanziellen Gründen nur schrittweise umgesetzt werden können“, so Bruno Hartwig. Deshalb ist es der Organisation so wichtig, positive Beispiele öffentlich zu benennen: „Bei dieser Überprüfung geht es uns nicht darum, Schulen an den Pranger zu stellen. Im Gegenteil.“

Wettbewerbsbilanz des SoVD-Kreisverbands: Von den 38 Grundschulen im Landkreis Diepholz haben sich „rund die Hälfte“ an der Aktion beteiligt und die zweiseitige Checkliste mit insgesamt 43 Kriterien für zehn Bereiche ausgefüllt. Der SoVD hat ganz bewusst auf elementare Voraussetzungen hingewiesen, die im Alltag oft nicht im Mittelpunkt stehen. Wie beispielsweise ein tastbares Leitsystem für blinde Menschen.

Die Checkliste mit den Prüfkriterien beginnt bei behindertengerechten Parkplätzen und führt weiter über einen stufenlosen, schwellenfreien Eingang. Das taktile ertast- und erfahrbare Leitsystem gehört genauso dazu wie eine optisch kontrastreiche, leicht verständliche Ausschilderung des Sekretariats mit Piktogrammen, Farben und Symbolen. Der barrierefreie Zugang zu allen Etagen in der Grundschule, ein Aufzug und speziell ausgestattete Treppen sind für den SoVD genauso Kriterien für die Auszeichnung wie die kontrastreiche Gestaltung großer Glasflächen oder die Breite von Fluren (mindestens 150 Zentimeter) und Türen (mindestens 90 Zentimeter) sowie eine Schalter-Öffnung für schwergängige Türen. Mindestens eine barrierefreie Toilette muss – inklusive Notruf – vorhanden sein.

Per Checkliste hinterfragt der SoVD freie Stellflächen für Rollstühle in den Klassenzimmern ebenso wie höhenverstellbare Tafeln, White- und Smartboards. Auch Notfallalarm und Fluchtwege für Menschen mit Handicap gehören zu den Kriterien – ebenso wie ein höhenverstellbarer Tresen in der Mensa und ein akustischer Speiseplan.

In der Sporthalle sollen spezielle Geräte für Kinder mit Handicap vorhanden und die Umkleidekabinen für Rollstuhlfahrer gut erreichbar sein. Das taktile Leitsystem soll auch dort helfen. Genauso soll es auf dem barrierefrei und stufenlos erreichbaren Schulhof verschiedene, für alle nutzbare Spielgeräte wie Rutschen in verschiedenen Ein- und Ausstiegshöhen geben. Das Pausen- und Stundensignal soll akustisch und visuell wahrnehmbar sein.

Warum die Grundschulen Heiligenloh und Scholen die Plakette erhalten, erläutert der SoVD am Montag während der Preisverleihung.