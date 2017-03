Freuen sich auf das Frühjahrskonzert am 18. März: die Aktiven des Twistringer Blasorchesters. - Foto: Martina Kerk

Twistringen - Ein buntes Programm haben Dirigent Oscar Alemany Lopez und seine Musiker für das Twistringer Frühjahrskonzert zusammengestellt. Nun laufen die Proben in die heiße Phase, damit am Sonnabend, 18. März, um 20 Uhr in der Aula des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums jeder Ton sitzt.

Karten sind in den bekannten Vorverkaufsstellen und bei den Musikern erhältlich. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.

Voller Vorfreude blicken die Bläser auf ihren Saisonstart, denn der hält für jeden Geschmack etwas parat. „Mit diesem Konzept liegen wir seit Jahren goldrichtig“, erklärt Uta Hoffmann, Pressesprecherin des Twistringer Blasorchesters. Und: „Nicht nur unser Publikum hat einen breit gefächerten Musikgeschmack. Auch wir selbst haben da zum Teil ganz unterschiedliche Vorlieben.“

Diese bedient das Blasorchester mit Filmmusiken, Beat-Klängen, Polkas, Musicalmelodien und Märschen. Es liegen zurzeit so unterschiedliche Stücke wie „Charles Chaplin“, „Brilliant Beatles“, oder „Aladdin“ auf den Notenpulten. Die Filme von Chaplin, in denen er oftmals als Tramp mit Stock und Melone auftrat, kenne fast jedes Kind. Nur wenig bekannt aber sei, dass Chaplin seine Filmmusik auch selbst komponierte. Dabei entstanden unzählige mitreißende Themen voller musikalischer Genialität zum Mitsummen und Schmunzeln, so Hoffmann.

Mit orientalischen Klängen aus dem Musical „Aladdin“ entführt das Blasorchester seine Zuhörer in die magische Märchenwelt aus 1001 Nacht. Das Medley „Brilliant Beatles“ präsentiert bekannte Stücke der Liverpooler Pilzköpfe in neuem Gewand.

So kommt „All You Need Is Love“ als Swing-Marsch daher, „Michelle“ klingt fast wie eine völlig neu komponierte Ballade, während „When I’m Sixty Four“ im Dixie-Stil gespielt wird.

In intensiver Probenarbeit bereitet Dirigent Lopez seine Musiker seit Monaten auf den großen Abend vor. „Im Grunde beginnen wir mit der Probenarbeit schon im Herbst. Wenn die Weihnachtssaison vorbei ist, gönnen wir uns eine ganz kurze Pause, und dann startet die intensive Probenarbeit“, erläutert Uta Hoffmann.

Seit Jahren organisieren die Musiker im Winter ein Probenwochenende. Erstmals trifft sich in diesem Jahr auch der Musikernachwuchs für ein eigenes Probenwochenende. Während das Hauptorchester in der Jugendherberge Damme übte, feilten die Musiker der Jugendensembles im Burlandhaus Einen an ihren Stücken.

Es ist Susanne Milkus, die bei den Jugendensembles den Taktstock schwingt. „Ihr ist es zu verdanken, dass das Twistringer Blasorchester nunmehr über zwei Schülerensembles verfügt, die durch ihre musikalische Qualität überzeugen“, heißt es aus dem Blasorchester.