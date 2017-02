Albertos steiniger Weg zu Heizung, Sanitär und Klima

Twistringen - Von Theo Wilke. „Alberto hat immer Vollgas gegeben und viel für die Schule getan. Es war für ihn aber ein steiniger Weg“, sagt David Nordmann.

Der Büroleiter bei der Firma Funke am Osterkamp hat den anfangs als Praktikanten angereisten Andalusier Alberto Montejo-Oribe seit Frühjahr 2014 betreut. Und der heute 26-Jährige hat gerade seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung und Klima als Bester abgeschlossen. Damit ist sein Berufswunsch in Erfüllung gegangen. Im krisengeschüttelten und von hoher Jugendarbeitslosigkeit betroffenen Spanien hätte Alberto keine Chance gehabt.

Der Kontakt zum damals in Sevilla ausgebildeten Energieeffizienz-Techniker war über die Handwerkskammer Hannover zustande gekommen. Zuvor hatte Funke-Azubi Daniel Tontarski acht Wochen in einem Betrieb in Sevilla gearbeitet. Das Unternehmen Funke möchte, dass die Auszubildenden auch Erfahrungen im Ausland sammeln, sich öffnen und selbstständiger werden.

+ Freut sich für Alberto: Büroleiter David Nordmann (l.) - Foto:Wilke

Alberto Montejo-Oribe erwies sich für das Unternehmen vom Osterkamp als Glücksfall. Denn man war gerade auf der Suche nach einem entsprechenden Azubi. Zugegeben, so David Nordmann heute, anfangs sei die Situation für beide Seiten „schon ein bisschen abenteuerlich“ gewesen, auch sprachlich. Da habe man sich viel mit Händen und Füßen verständigt.

Die erste Mail von Alberto, erinnert sich Nordmann, habe mit „Moin, Moin, David“ begonnen. Das habe ihn positiv überrascht.

Zunächst absolvierte der Andalusier ein dreimonatiges Praktikum. Zuvor hatte er sich nach dem Abitur 2009 mit Gelegenheitsjobs wie Kellnern finanziell über Wasser gehalten.

Bei Funke beeindruckte der junge Mann. Daraufhin wurde ihm eine Berufsausbildung angeboten.

David Nordmann lobt: „Alberto hat sich sehr gut in der Schule gemacht und konnte seine Ausbildung um ein Jahr verkürzen.“

Keine Frage: Höhen und Tiefen durchlebte der Familienmensch Montejo-Oribe auch. Nach einem Urlaub in der Heimat wollte er sogar seine Lehre abbrechen. Als er eine „Fünf“ für eine Arbeit aus der Berufsschule mitbrachte, war er am Boden, niedergeschlagen, aber er rappelte sich dann schnell wieder auf.

Nichts verstanden, anfangs nur zugehört

In der ersten Zeit habe er nichts verstanden. „Ich habe nur zugehört“, erzählt Alberto. Zu Hause lernte er fleißig, oft bis in die Nacht – auch die deutsche Sprache. „Ein steiniger Weg. Er hat es durchgezogen, und das verdient größten Respekt“, fügt Büroleiter Nordmann hinzu. Hier habe einer mit den schlechtesten Voraussetzungen begonnen und dann Herausragendes geleistet, und er beende seine Ausbildung sogar als Bester seiner Klasse.

Die Entscheidung der Firma, den Spanier nach der Gesellenprüfung zu übernehmen, macht ihn richtig glücklich. „Alberto wird im Kundendienst tätig sein und unseren Kunden in der Region bei Problemen mit Heizungs- und Sanitärtechnik zur Seite stehen. Seine Freundin Ana und er sind gut in Deutschland integriert und beabsichtigen, auch langfristig hierzubleiben“, betont David Nordmann. Auch die Arbeitskollegen würden den zuvorkommenden Alberto fachlich und sprachlich loben.

Der neue Anlagenmechaniker, der in seiner Freizeit leidenschaftlich Fußball im SV Marhorst spielt, ist überzeugt: „Es war damals die richtige Entscheidung, nach Deutschland zu gehen. Ich würde es wieder machen.“ In einigen Jahren möchte er sich weiterbilden, vielleicht auch den Meister machen.

Eine große Hilfe für Alberto, sich einzugewöhnen, war neben Deutschkursen ganz besonders der Familienanschluss in Scharrendorf bei Ingrid und Werner Rasche – und die von Rasches heimlich organisierte Ankunft von Freundin Ana Moreno-Trillo in Twistringen.