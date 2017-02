Unter Beobachtung

Twistringen - Wie das Amtsgericht in Oldenburg auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, ist der heutige AfD-Kreisvorsitzende Andreas-Dieter Iloff als Gründungsvorsitzender des Vereins „Freundeskreis Deutschland“ eingetragen und Harald Wiese, heutiger Kreistagsfraktionschef der AfD, als Schatzmeister.

In diesen Kontext gehört auch der Verein Auehof. Unter gleichnamiger Adresse betreibt Iloff eine Hufschmiede in Kirchdorf.

Im Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2000 ist nachzulesen: „Von der Konzeption her sind der ,Freundeskreis Deutschland' und das Gemeinschaftswerk Auehof darauf ausgerichtet, rechtsextremistisches Gedankengut, scheinbar unverdächtig, nicht im politischen, sondern im kulturellen Bereich zu verbreiten. Bislang allerdings waren die tatsächlichen Aktivitäten eher binnenorientiert.

Der von beiden Organisationen gepflegte Germanenkult, die Orientierung an einem vermeintlich voraufklärerischen Idealzustand und der Glaube an eine naturwüchsige Bestimmung der Völker bilden eine kulturelle Klammer für viele organisierte Rechtsextremisten. Dies erklärt die Kontakte der beiden auf dem Auehof tätigen Organisationen über Funktionäre, Mitglieder und Förderer zur NPD, zur DVU, zu den Republikanern und anderen rechtsextremistischen Zusammenschlüssen.“

Er betrachte die Vereine schon seit Jahren als aufgelöst, erklärte Iloff auf Nachfrage. Nach Recherchen dieser Zeitung beobachtet der Verfassungsschutz den Personenkreis dieser beiden Vereine aber noch heute – allerdings unter einem anderen Namen.

