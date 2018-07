Natenstedter feiern 800-Jähriges im August 2019

Natenstedt - Von Theo Wilke. Gut ein Jahr ist zwar noch Zeit bis zur Jubiläumsfeier. Die Twistringer Ortschaft Natenstedt plant aber schon im Arbeitskreis das 800-jährige Bestehen. Denn im Visitationsbericht der Äbtissin von Herford aus dem Jahre 1219 wird ein Haupthof in „Nottenstede“ (Natenstedt) erwähnt. Es ist die erste und älteste urkundliche Erwähnung im Stadtgebiet Twistringen. Im nächsten Jahr blicken die Ortsteile Duveneck und Lerchenhausen auf eine 500-jährige Geschichte zurück.

Die Äbtissin von Herford, die auch die Gerichtshoheit inne hatte, besuchte alle drei Jahre ihre Haupthöfe. „Ansonsten scheinen diese Visitationsreisen eher lästig gewesen zu sein. So fiel der Besuch in Natenstedt und Estorf häufig jahrelang aus“, hat der Natenstedter Heimatforscher Ewald Schoof 1990 entdeckt.

Ein Zitat aus besagtem Visitationsbericht: „Duas curtes, que circationem debent, videlicet in Nottenstede et in Essistorp unamquaque duas noctes distulit abbatissa“ (Zwei Haupthöfe, die zu bereisen waren, nämlich in Natenstedt und in Estorf, jeden einzelnen mit der Verpflichtung zu zwei Übernachtungen, ließ die Äbtissin aus).

Ewald Schoof hat 1999 sein Buch „Die Natenstedter“ (350 Seiten über Historie, Menschen, Alltag und Hofstellen) veröffentlicht. Sechs Jahre später folgte sein zweites Werk: „Die Ortschaften Abbentheren, Duveneck, Ellerchenhausen und Lerchenhausen“.

+ Ewald Schoof - Foto: Wilke

Die zur ehemals selbständigen Gemeinde Natenstedt gehörenden Ortsteile sind laut Schoof erst später urkundlich erwähnt worden. Der pensionierte Richter, der lange in Kiel gelebt hat, ist 1990 zu seinen Wurzeln und in sein Kindheitsdorf zurückgekehrt. Für seine Heimat Natenstedt hat der heute 90-Jährige schon eine historische Kurzfassung für das Jubiläum zusammengestellt.

Um 1219 war ein Haupthof das Zentrum einer sogenannten „Villikation“ – ein Herrenhof (Fronhof) mit einem selbst bewirtschafteten Landbesitz. Darum gruppierten sich kleinere selbstständig bewirtschaftete Bauernstellen.

Junker-Familien teilen sich den Haupthof

In einer um das Jahr 1300 angefertigten Heberolle des 822 gegründeten Klosters Herford, so Schoof weiter, sei beschrieben, was Ellerchenhausen (Allerkinchusen) als Haupthof in Natenstedt dem Kloster an Abgaben und Leistungen zu erbringen hatte. Die Heberolle wird im Staatsarchiv Münster aufbewahrt.

Dort sind auch Abgaben detailliert aufgelistet: 30 Ellen Tuch, 35 Scheffel Gerste und 6 Schafe.

Im 14. Jahrhundert wird der Natenstedter Haupthof unter vier Inhabern aufgeteilt. Danach verliert sich die Spur des klösterlichen Hofes. Schriftliche Unterlagen, die eine Verbindung der Ellerchenhäuser Unterhöfe zu den Nonnen in Herford belegen könnten, hat Ewald Schoof nicht gefunden. Aber aus dem Heberegister von 1333 sei bekannt, dass von den vier bei der Aufteilung bedachten Junker-Familien der Burgmann Marquardus Spric einen Hof und der Burgmann Henricus de Wede zwei Höfe in Ellerchenhausen besaß. Aus einem weiteren Register von 1336 ist überliefert, welche „cultures“ für diese Junker die Höfe bewirtschafteten: Hencking, Stubbe und Gerhart. Schoofs Schlussfolgerung: Ellerchenhausen sei 2019 immerhin 114 Jahre jünger als Natenstedt.

Anlass zur Freude haben auch die Menschen aus dem Ortsteil Duveneck. Die einstigen Höfe kommen frühzeitig in ein Herrschaftsverhältnis zum Hoyaer Grafen. Sein Vogt treibt die Schulden ein, von der Vogtei Ehrenburg aus.

1519: Sondersteuer auf Ackerland

In einer Steuerliste von 1519 – Pflugschatzregister genannt – sind die Untertanen aufgeführt, so auch Ludeke thor D.(uveneck) und Eckbert thor D.(uveneck). Die älteste Erwähnung der Dorfschaft geht auf das Ende des 14. Jahrhunderts zurück.

Damals vereinbaren der Bischof von Münster und der Edle zu Diepholz, dass Abbentheren und Duveneck der Colnrader Kirche angehören sollen, gerichtlich aber dem Grafen von Hoya unterstellt sind.

Abbentheren taucht Anfang der 11. Jahrhunderts in einem Register des Klosters Corvey auf. Höchstwahrscheinlich ist das Abbentheren bei Natenstedt, aber laut Ewald Schoof nicht eindeutig geklärt.

1275 wird der Ort dann erstmals erwähnt. Die Grafen von Oldenburg legen nämlich ein Güterverzeichnis an und notieren ein „Hus to Ebbeterne“ in der Nähe zu Beckstedt und Holtorf. In einer Steuerliste von 1519 wird als Untertan des Amtes Ehrenburg der Besitzer Peter Abbentheren genannt. Folglich wird die einstige Ansiedlung im kommenden Jahr 744 Jahre alt sein.

Über Lerchenhausen ist bekannt. „Erste Erkenntnisse zur Besiedlung im Verlauf des 16. Jahrhunderts gewährt das Hoyaer Pflugschatzregister von 1519“, so Schoof.

Es geht um eine Sondersteuer auf das beackerte Land. Unter der Überschrift „Hilligenloe Burschop“ werden erstmals die Namen von zwei Bewirtschaftern in Lerchenhausen aufgeführt: der geteilte Hof des „Borchert tho L“ und „Arndt Borchedes“.