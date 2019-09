ADFC mit 800 Unterschriften zu Bahnhofstraße

Twistringen – 800 Unterschriften zur Bahnhofstraße hatte Rudolf Göbber von der ADFC-Ortsgruppe Twistringen gesammelt. Während der Stadtratssitzung (wir berichteten) im Rathaus hat Göbber die Unterschriften mit dem Antrag des ADFC an Bürgermeister Jens Bley überreicht. Und der versprach, dass die Forderung nach mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger in den Fachausschüssen des Rates behandelt wird. Der Antrag lautet: „Der Ausbauzustand der Bahnhofstraße wird verbessert, so dass eine gefahrlose Benutzung möglich wird. Die sichere Befahrbarkeit für Radfahrer und Fußgänger wird hergestellt.“

Zur Begründung führt Rudolf Göbber unter anderem an, dass die Bahnhofstraße seit Jahren ein auf alt getrimmtes Großsteinpflaster mit erheblichen Baumängeln, viel zu breiten, ausgewaschenen Fugen, gefährlichen Löchern und Rillen aufweist. Für Radfahrer sei dies mit großen Gefahren verbunden, es verursache auch Angst vor Stürzen. Der ebenfalls schadhafte Gehweg wird laut Göbber illegal von Radlern benutzt. „Ältere Menschen mit einem Rollator kommen dort kaum entlang.“ Verzicht auf Ratssitz: Für das jüngste Mitglied der CDU-Ratsfraktion und des Stadtrates, Henning Thies, der privat nach Bremen gezogen ist, rückt Gisela Hanschen nach. Die Twistringerin übernimmt gleichzeitig einen Sitz im Bildungsausschuss und im Arbeitskreis Kindertagesstätten. tw