Abstrakt und naiv gemalt: Portraits mit „Spirit“

Twistringen - Von Theo Wilke. Als kleines Kind hat Sandra de Carvalho Barbosa oft durchs Fenster in das Atelier von Francisco Morreira geschaut, in Moto Sinhos, im Hafengebiet von Porto: Der naive Maler war ihr Vorbild. „Ich wusste in meinem Innersten, dass ich das später auch machen wollte“, erzählt die 44-jährige Wahl-Twistringerin begeistert. Die Tochter einer portugiesischen Gastarbeiterfamilie hat sich spät auf die Malerei gestürzt. Zurzeit sind ein paar Portraits von ihr im Twistringer Bahnhofskiosk ausgestellt.

Studiert hat Sandra de Carvalho Barbosa die Kunst nicht. Ihre Bilder sind eher abstrakt, gemalt nach eigener Anschauung, ohne Vorlage. Sie möchte ihre Kunst verfeinern, sich weiterentwickeln. De Carvalho Barbosa bezeichnet sich selbst als „dagebliebene Gastarbeitertochter aus dem Gebiet Porto, Flughafen Pedras Rubras“. Sie wohnt erst seit 2014 mit ihrem WG-Partner Markus Bohnenberger im Twistringer Bahnhofsgebäude.

„Ich habe mich lange nicht getraut“

„Ich male seit zwölf Jahren. Ich habe mich aber bislang nicht an die Öffentlichkeit getraut. Alles habe ich mir selber beigebracht“, betont Barbosa. „Wenn ich jemanden gemalt habe, dann habe ich das Bild auch gleich wieder verschenkt.“ Jetzt freut sich die Autodidaktin auf Mitmenschen, die „gar nicht lange“ für sie Modell sitzen müssen. Denn „den Spirit, den jemand rüberbringt, den kann ich gleich erfassen“, erklärt die 1973 in Moto Sinhos als eines von elf Kindern geborene Portugiesin.

Sich am Objekt weiterzuentwickeln, die eigene Maltechnik zu verbessern – das ist Sandra de Carvalho Barbosa wichtig. Schließlich mache Übung den Meister, lacht die Mutter eines Sohnes. Ihr Joel lebt bei seinem Vater und den Großeltern in Düversbruch. „Joel malt auch schon seit seinem ersten Lebensjahr, damals im Buggy vor dem Keilrahmen sitzend“, heißt es.

Sie selbst erhielt den künstlerischen Impuls auch schon als Kind. Fasziniert stand die kleine Sandra häufig vor dem Atelier des über Porto hinaus bekannten Malers Francisco Morreira. Seine naiven Motive: Menschen und Plätze. Morreira hatte sich – nach vielen Jobs – erst im Alter das Malen im Selbststudium beigebracht.

Sandras Vater bemerkte das starke Interesse seiner Tochter und ging mit ihr ins Atelier. „Ich habe mich auch lange nicht getraut, zuerst nur mit Bleistift gezeichnet“, erinnert sich Sandra de Carvalho Barbosa. Seit 2005 malt sie in Acryl, hauptsächlich Menschen.

Wie kam die 44-Jährige nach Deutschland? Ihre Antwort: „Das ist eine tolle Geschichte.“ Ihre Mutter sei in den 1970er-Jahren Näherin gewesen. Ihr Vater habe als Elektriker am Flughafen von Porto einen guten Job gehabt. „Aber er war ein absoluter Deutschland-Fan, auch Auto- und Technikbegeistert“.

Als deutsche Firmen Gastarbeiter aus Portugal lockten, war ihr Vater Feuer und Flamme. Die Familie zog nach Dielingen, der Vater arbeitete im Hauptwerk der ZF Friedrichshafen, bis zur Rente. ImJahr 2010 kehrten die Eltern nach Porto zurück.

ZF gilt heute weltweit als führender Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie in der Sicherheitstechnik.

„Als ich mit fünf Jahren nach Dielingen kam, war das schon ein Kulturschock“, erinnert sich Sandra de Carvalho Barbosa. Sie wollte 2010 auch zurück in die Heimat, aber entschied sich dann doch, in Deutschland zu bleiben.

In Espelkamp besuchte sie das Gymnasium, brach die Schule aber ab. Sie begann eine Ausbildung zur Kunststoffformgeberin bei ZF Lemförde und wurde anschließend Maschinen-Hilfseinrichterin.

In Bremen holte die Portugiesin dann ihr Abitur nach und begann ein Jurastudium. Mitten drin erkrankte sie für längere Zeit und musste schließlich das Studium ganz aufgeben.

Heute macht sie, „wozu ich Lust habe – und das ist Malen“. Bis 2. März hängen einige Bilder von ihr im Kioskbereich des Twistringer Bahnhofs. Am Schlusstag lädt sie ab 15 Uhr Besucher, Bahngäste und auch Pendler zu Sekt oder Saft ein. Kioskbetreiberin Marion Cheema freut sich über die Mini-Ausstellung. Schließlich möchte sie den Bahnhof weiter beleben.

Wer an Portraits von Sandra de Carvalho Barbosa interessiert ist, möchte sich unter Handy 0176/ 36197827 oder im Kiosk melden, kann auch eine Nachricht in den Briefkasten werfen (rechts vom Bahnhofseingang).