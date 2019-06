Abrissbirne trifft Haus Annenstraße 1

Twistringer Kita und Krippe St. Marien brauchen Platz

+ © Theo Wilke 2020 wird dieses Haus an der Annenstraße abgerissen, um Platz für die Kita St. Marien zu schaffen. © Theo Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Küche der Twistringer Kita St. Marien mit Krippe an der Steller Straße ist längst zu klein. Anfangs sollten rund 40 Mittagessen angeboten werden, inzwischen sind es täglich sogar etwa 70. „Dieser Zustand ist auch für das Personal belastend, und die Küche sollte erweitert und aufgerüstet werden. Letztlich auch, um die steigende Nachfrage nach Mittagessen bedienen zu können“, umreißt Twistringens Fachbereichsleiterin Anke Raven im Rathaus das Problem. Die Lösung ist in Sicht: 2020 wird die Kita an der Steller Straße erweitert und gleichzeitig das Haus Annenstraße 1 abgerissen, um mehr Platz für das Außengelände zu schaffen.