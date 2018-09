Abriss des Piening-Hauses schafft Platz für die Grundschule

Twistringen - Kinderbetreuung, Bildung und Jugendarbeit sowie die Zukunft der Grundschule am Markt haben CDU-Stadtverband und -Ratsfraktion vor Kurzem intensiv beschäftigt. Beim Themenabend im Gasthaus Zur Penne vor rund 20 Anwesenden sprach CDU-Fraktionsvorsitzender Bernhard Kunst auch über die Seniorenarbeit, die Infrastruktur und die Verkehrsprobleme in Twistringen.

Gerade nach Einführung des beitragsfreien Kindergartens benötige Twistringen eine weitere Kindertagesstätte. „Es wurden bereits Institutionen angeschrieben, die Kitas unterhalten“, so Kunst. Zur Situation der Grundschulen betont die CDU unter anderem in ihrer Pressemitteilung, dass man mit den Mobilklassen in Scharrendorf inzwischen gut aufgestellt sei.

Durch den Erwerb der drei Häuser an der Twistringer Bahnhofstraße – der geplante Abriss des ehemaligen Schuhhauses Piening noch in diesem Jahr denkbar – seien Kapazitäten freigesetzt worden. Mehrere Architekturbüros sollten nun Pläne ausarbeiten. „Wobei wir versuchen wollen, die Fassade des Hauses, wo bis vor Kurzem der Töpferladen untergebracht war, zu erhalten.“

Auf Nachfrage im Rathaus heißt es dazu, dass der Abriss vielleicht noch in diesem Jahr klappen könnte. Das werde allerdings noch untersucht.

Die CDU diskutierte auch über die Haupt- und Realschule, die nach Meinung einiger Christdemokraten dringend Unterstützung vonseiten der Politik und Wirtschaft benötigt.

Dazu kündigte Stadtverbands-Vorsitzender Frank Hömer an, dass bereits Gesprächstermine zwischen der CDU, der Schulleitung und den Elternvertretern vereinbart seien. Carola Haas forderte, dass die Haupt- und Realschule zu einer Oberschule oder Integrierten Gesamtschule umgewandelt werden sollte, um den Druck von den Schülern zu nehmen.

Innenstadtsanierung größtenteils abgeschlossen

Die Innenstadtsanierung ist zum größten Teil abgeschlossen. Sorgen bereitete einigen Anwesenden aber der Bahnhof, der „kein Aushängeschild für Twistringen ist“. Und: „Man schämt sich ja regelrecht, wenn man dort Gäste abholen muss“, hieß es.

Bernhard Kunst erklärte, dass Rat und Verwaltung jedoch die Hände gebunden seien. Die Immobilie gehöre einem Privatinvestor. Aus den Reihen der CDU kam daraufhin die Forderung, die Stadt sollte das Bahnhofsgebäude zurückkaufen. Denn so könne es nicht bleiben.

Was die Twistringer Wirtschaft angeht, sei die Kommune „sehr gut aufgestellt“, so Fraktionssprecher Kunst. Hohe Gewerbesteuereinnahmen bestätigten dies. Zwar kämen keine neuen Firmen hinzu, aber die ortsansässigen Unternehmen würden erweitern. Die Stadt müsse sich aber zeitnah Gedanken über neue Gewerbeflächen machen, meinte Kunst.

Durch den neuen Arbeitskreis Kultur erhofft sich die CDU eine bessere Vernetzung und Abstimmung bei den Veranstaltungsterminen. Bei den Finanzen der Stadt hob Bernhard Kunst hervor, dass die Rücklagen der Stadt Ende 2017 rund 3,7 Millionen Euro ausmachten. „So hoch wie lange nicht“. Allerdings stünde dem Ende 2018 voraussichtlich ein Schuldenstand von noch 17,9 Millionen Euro gegenüber.

tw