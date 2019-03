9 000 ehrenamtliche Stunden für Kaisiadorys

Twistringen – Seit mehr als 20 Jahren engagieren sich die Twistringer Malteser-Ortsgruppe und der Freundeskreis Litauen unter anderem für regelmäßige Hilfsgütertransporte nach Kaisiadorys in Litauen. Bei der letzten Anliefermöglichkeit vor einigen Tagen kamen erneut viele Spenden zusammen.

„Wir haben nun so viele Hilfsgüter, dass neben einem Lkw auch ein zusätzlicher 7,5-Tonner gefüllt werden kann“, betont Carsten Werft. Der Vorsitzende des Freundeskreis Litauen ist jedoch noch auf der Suche nach diesem 7,5-Tonner. „Leider bin ich noch nicht fündig geworden.“ Er bittet diejenigen, die ein solches Fahrzeug zur Verfügung stellen könnten, ihn unter 04243/ 3311 anzurufen.

Die nächste Hilfslieferung ist in der Zeit vom 18. bis zum 24. Juni dieses Jahres vorgesehen. Während der Laster und hoffentlich das zweite Fahrzeug sich bereits vorab auf den 1 500 Kilometer langen Weg machen, werden die mehr als ein Dutzend Mitreisenden nach Litauen fliegen. Dort angekommen, werden die Ehrenamtlichen wie in den Vorjahren die Spenden verteilen.

„Es ist wieder unheimlich viel an Kleidung für Erwachsene und Kinder zusammengekommen“, berichtet Carsten Werft. Auch Fahrräder, Rollatoren sowie dringend benötigte Betten und Hilfsmittel für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Aber was immer noch fehlt, sind kleine Kühl- und Gefrierschränke. „Aber wirklich kleine“, so Werfts Hinweis. Wer einen solchen noch spenden möchte, kann sich ebenfalls bei ihm melden.

Die Twistringer Hilfe werde auch weiterhin in Litauen benötigt, heißt es. Durch die enge Zusammenarbeit von Maltesern und Freundeskreis mit den Kirchengemeinden und den Behörden sei ein wichtiger Baustein für das soziale Netzwerk der Region gelegt worden. Und die Not sei immer noch groß in der Region, so Werft. Altersarmut und Jugendarbeitslosigkeit seien im ländlichen Raum immer noch ausgeprägt. Junge Menschen wandern in die Großstädte ab, die Alten und Kranken sowie die behinderten Menschen bleiben zurück und benötigen Unterstützung.

In 20 Jahren haben der Freundeskreis und die Malteser rund 30 000 Kilometer für die Hilfstransporte zurückgelegt, mehr als 400 Tonnen an Hilfsgütern transportiert und 9 000 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Zahlen, die belegen, wie wichtig auch nach dem EU-Eintritt Litauens die Hilfe ist. sn