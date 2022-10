75 Jahre Sozialverband Twistringen

Der aktuelle Vorsitzende Heinrich Schmidt. © Schmidt

Seit jeher unterstützt der Sozialverband seine Mitglieder in den Bereichen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV, Berufskrankheiten, Arbeitsunfälle, Arbeitslosengeld und bei vielen anderen sozialen Angelegenheiten. Eine starke Gemeinschaft, die 750 Mitglieder umfasst. Für den 15. Oktober ist eine Feier geplant.

Twistringen – 1947 ging der Hungerwinter zu Ende, es gab die erste Wahl zum Niedersächsischen Landtag, US-Außenminister Marshall präsentierte den Marshallplan – und in Twistringen schlug die Geburtsstunde des heutigen SoVD-Ortsverbands. Am Samstag, 15. Oktober, feiert der Twistringer Sozialverband sein 75-jähriges Jubiläum im Hotel Zur Börse.

Blick zurück: Der Ortsverband des damaligen Reichsbunds startete bei seiner Gründung mit 80 Mitgliedern. Theo Kunst, seine Frau Steffi, Heinz Kokemüller, Bernhard Meyer, Paul Finger und Heinz Nienaber bildeten den Gründungsvorstand.

2013 mit dem Ortsverband Heiligenloh fusioniert

Es war eine Zeit, in der nach den Kriegsjahren viele in Not geratene Menschen Hilfe brauchten. Bis zum Ende des ersten Jahres stieg die Mitgliederzahl auf 212 Personen. Heute sind es rund 750. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Ortsverband Twistringen 2013 mit dem Ortsverband Heiligenloh fusionierte und 80 Mitglieder übernahm.

Der Name des ersten Vorsitzenden Theo Kunst bleibt für immer eng mit der Geschichte des Sozialverbands verwoben. 45 Jahre lang leitete der unermüdliche Twistringer mit dem klapprigen Motorrad die Geschicke der Ortsgruppe. Darüber hinaus hob er weitere Ortsgruppen aus der Taufe.

Der SoVD mischt sich ein

Auf Kunst folgten an der Spitze des Twistringer SoVD Maria Nobis (1992 bis 2000), Carl Diephaus (2000 bis 2012), Bernhard Landwehr (2012 bis 2020) und der aktuelle Vorsitzende, Heinrich Schmidt.

Damals wie heute unterstützt der Sozialverband laut Schmidt unter anderem in den Bereichen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV, Berufskrankheiten, Arbeitsunfälle, Arbeitslosengeld und bei vielen anderen sozialen Angelegenheiten. Fachliche Beratung bieten dabei die Beratungszentren Syke und Sulingen an.

Der SoVD mischt sich auch sonst vielfach ein, etwa vor Wahlen, auf Seniorenmessen, beim Weltfrauentag und bei anderen politischen Themen – dabei ist das Handeln zwar immer politisch, aber nie parteipolitisch.

Auch Geselligkeit wird im Verband groß geschrieben

Auch Geselligkeit wird im Sozialverband großgeschrieben. Der Ortsverband veranstaltet jährlich eine Tagesfahrt, einen bunten Nachmittag und die Weihnachtsfeier am Tag vor dem zweiten Advent.

Außerdem treffen sich Mitglieder einmal monatlich zum Frühstück oder Kaffeenachmittag, wo sie Gesellschaftsspiele spielen und sich austauschen, sei es zu sozialen Angelegenheiten oder einfach nur über Alltagsthemen. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung steht immer ein Fachvortrag auf der Tagesordnung.

Der Stand vom Sozialverband auf der ersten Twistringer Senioren-Fachmesse im Gymnasium. Archivbild: Sabine Nölker © Archivbild Nölker, Sabine

Zur Jubiläumsfeier am 15. Oktober ab 15 Uhr im Hotel Zur Börse sind alle Mitglieder mit ihren Partnern, Freunden und Bekannten sowie Ehrengäste eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen soll das Jubiläum mit Rückblick, Unterhaltung und Ehrungen gebührend gefeiert werden. Die Twistringer Sängerin Naomi Mbiyeya wird auftreten, ebenso wie die Theatergruppe Gaue und die Gesangsgruppe „Sing Man Tau“.

Anmelden bis Montag

Die Teilnahme ist kostenlos: Kaffee und Kuchen spendiert das Geburtstagskind, also der SoVD. Dafür ist Anmelden Pflicht. Bis Montag, 10. Oktober.

Anmelden

Renate Wessels

04243 / 16 52

Heinrich Schmidt

04243 / 82 64