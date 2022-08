66 Stände bei der 31. Auflage vom Bauernmarkt in Heiligenloh

Die Organisatoren, unter anderem Ortsbrandmeister Carsten Schütte, Marlene Huntemann, Jürgen Schiller, Niklas Fehner und der stellvertretende Ortsbrandmeister Matthias Lüschen (v.l.), freuen sich auf die 31. Auflage. © Wolframm

In Heiligenloh ist wieder Bauernmarkt! Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenloh lädt für Sonntag, 4. September, zur 31. Auflage ihres beliebten Marktes rund um den Göpel ein. Im Fokus stehen wieder Produkte aus der Region – Schönes und Nützliches für Haus und Garten finden sich an einem großen Teil der 66 Stände.

Heiligenloh – Eine Veranstaltung mit einem halben Jahr Vorlaufzeit planen? Normalerweise selbstverständlich – in diesem Jahr aber mit einigen Unsicherheiten verbunden. Seit Anfang März laufen die Planungen für den 31. Bauernmarkt. Gefragt war zunächst vor allem Jürgen Schiller, zuständig für die Organisation der Stände.

Zehn neue Aussteller konnte er in diesem Jahr für den Markt gewinnen. Die Besucher dürfen sich wieder auf eine vielfältige Auswahl freuen. Holzdekoration, Schalen, Holzpilze, Sträucher und Stauden, Lederschmuck – Schiller fährt mit seinem Finger über die lange Liste der Aussteller und gibt einen Einblick in das, was die Gäste am 4. September in Heiligenloh erwartet. Leinendecken werden angeboten, Kräuter, Gewürze und Tee, Holzbänke und Keramik. „Die Aussteller sind gut gestellt, sie fiebern auf den Markt hin“, ist Schillers Eindruck.

Es werden neue Stände erwartet

Und da der Bauernmarkt schon fast ein Selbstläufer und bei den Ausstellern beliebt ist, seien auch konkurrierende Veranstaltungen im Landkreis kein Problem. Zwar seien einige Händler in diesem Jahr nicht dabei, weil sie auf Märkten in ihrer näheren Umgebung, beispielsweise in Syke und am Dümmer, ausstellen – dafür gibt es neue Stände in Heiligenloh.

Ein Klassiker ist natürlich auch der Flohmarkt für Kinder. Die Nachwuchshändler können ihre Stände ohne Anmeldung aufbauen. Allerdings sollte der Aufbau bis 9.30 Uhr abgeschlossen sein, denn dann beginnt in der Halle des Feuerwehrhauses der Gottesdienst, der den Markt einläutet.

Um 11 Uhr öffnen dann die Stände. Neben dem Stöbern an den Verkaufsständen darf in Heiligenloh das Kulinarische nicht fehlen. Bei der Familie Bauermeister gibt es Burgunderbraten und Butterkuchen aus dem Backhaus. Spanferkel, Wildspezialitäten, Softeis und dänisches Eis, Pilze und natürlich die Kaffeetafel der Feuerwehr lassen keine Wünsche offen.

Erwachsene Besucher treffen sich unter einem großen Fallschirm

Die Feuerwehr zeigt auch wieder ihre Fahrzeuge, zudem bietet die Jugendfeuerwehr Spiele für Kinder an. Und ab 13 Uhr sind Spiel & Spaß mit dem Kindergarten Lollypop geplant.

Erfahrungsgemäß treffen sich die erwachsenen Besucher nach ihrem Rundgang über den Markt unter dem großen Fallschirm, der von einem Kran als gemütlicher Schutz vor Sonne oder kurzen Schauern in der Luft gehalten wird.

Das zehnköpfige Organisationsteam hat nun, je näher der Termin rückt, alle Hände voll zu tun. Und am Markttag selbst sind dann alle Mitglieder der Feuerwehr, ihre Familien und die Nachbarn rund um den Göpel eingespannt, damit die 31. Auflage des Bauernmarkts ein Erfolg wird.

Von Charlotte Wolframm