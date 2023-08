60 Aussteller beim Bauernmarkt in Heiligenloh erwartet

Von: Charlotte Wolframm

Nehmen für das Werbefoto lieber im trockenen Feuerwehrhaus Platz: Das Organisationsteam mit (stehend von links) Marlene Huntemann, Carsten Schütte, Niklas Fehner, Friedrich Wellhausen, Katharina Borchers, Matthias Lüschen und (sitzend von links) Tobias Schütte, Laura Speckmann, Nele Sander und Jürgen Schiller. © CHARLOTTE WOLFRAMM

Das fast schon traditionelle Foto unter dem Göpel vor dem historischen Spritzenwagen fällt buchstäblich ins Wasser: Angesichts des heftigen Gewitterregens verzichten die zehn Organisatoren des Bauernmarkts in Heiligenloh darauf, vor die Tür zu gehen, und stellen sich lieber im Feuerwehrhaus für das Bild auf. Gut, dass es heute nur ein Planungstreffen für den 32. Bauernmarkt rund um den Göpel ist. Der wird am Sonntag, 3. September, sein.

Heiligenloh – Worauf sich die Organisatoren in diesem Jahr besonders freuen? „Auf gutes Wetter“, ruft Friedrich Wellhausen – na, dann ist das Wichtigste ja schon mal geritzt. Und auch sonst steht einem rundum gelungenen Tag nichts im Weg.

Beginnen wird der Bauernmarkt um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst im Feuerwehrhaus, zu dem auch der Posaunenchor erwartet wird. Im Anschluss öffnen dann die Stände. „Etwa 60 Aussteller sind dabei“, sagt Jürgen Schiller. Nicht ganz so viele, wie in den Vorjahren – einige der Aussteller, die sonst dabei waren, haben aufgehört, einige sind im Urlaub.

Viele neue Stände bieten Ausgefallenes

Mehrere Stände finden sich in diesem Jahr aber auch zum ersten Mal auf dem Bauernmarkt – Schaf-Felle sind nun im Angebot, Getöpfertes aus Keramik sowie Spirituosen und Erdbeer-Secco. Daneben dürfen sich die Besucher auf das gewohnt vielfältige Angebot freuen – von Schmuck über Honig, Steinvögel und Leinentücher bis hin zu sandgestrahlten Weckgläsern, um nur einige zu nennen.

Zum Bauernmarkt wird auch die Jugendfeuerwehr erwartet und verschiedene Aktionen anbieten. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk haben in diesem Jahr einen gemeinsamen Stand. Feuerwehr-Freunde und die Familienmitglieder der Feuerwehr schmeißen im Hintergrund die Küche im Feuerwehrhaus, schließlich bieten die Ehrenamtlichen wieder ein reichhaltiges Kuchenbüffet.

Zudem stillen Wildspezialitäten, Grillbude, zwei Eisstände (Soft- und dänisches Eis) und Fischbrötchen kulinarische Wünsche. Und dann kommen noch die 4 B’s dazu: Burgunderbraten und Butterkuchen aus Bauermeisters Backhaus. Am Nachmittag ab 14 Uhr bietet der Heiligenloher Kindergarten Lollypop wieder Spiel und Spaß an.

Kinderflohmarkt ist Anlaufpunkt für junge Besucher

Weiterer wichtiger Anlaufpunkt für die jüngsten Besucher: Der Kinderflohmarkt. Die ausstellenden Kinder müssen sich nicht anmelden, werden aber gebeten, ihre Stände zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr aufzubauen.

„Dass wir so viel Spaß haben wie im vergangenen Jahr“, darauf freut sich das Orga-Team ebenfalls. Denn neben dem Stöbern an den Ständen ist das Schlendern über den Platz mit dem Treffen vieler alter – und manchmal auch neuer – Bekannter das Schöne am Bauernmarkt in Heiligenloh.